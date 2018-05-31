竊老闆百萬財物變賣 人贓俱獲

2018年05月31日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

在台南市某工廠工作的陳姓男子，利用熟門熟路的機會，從工廠旁寬度不到30公分的防火巷潛入，再徒手搬開工廠鐵欄杆，竊走價值近百萬元的500公斤銅粒及1輛汽車，卻在準備變賣贓物時，被警方人贓俱獲。被害人家屬得知自家員工行竊，氣得痛罵「養老鼠咬布袋」。

警方調查，29日上午7時許，台南市警三分局安順派出所接獲鄭姓女子報案，指其父親位於安南區安通路四段的工廠，有近500公斤銅粒及一輛休旅車失竊；鄭女也在臉書「我住台南安南區」及「爆料公社」等社團呼籲民眾勿亂收購大量銅粒。

當天下午4點左右，竊嫌將偷來的銅粒載到北區中華北路二段某金屬公司準備變賣時，因該公司會計警覺性高，直覺應是贓物，及時通報被害人及警方處理。

警方獲悉立即趕至現場埋伏，除當場將陳某人贓俱獲外，還查出對方已經約好準備將偷來的汽車運到「殺肉場」變賣。

警方發現，涉嫌行竊的27歲陳姓男子是鄭家工廠的員工；被害人女兒也說，父親待陳某不薄，沒想到卻是「養老鼠咬布袋」，讓人相當氣憤，也心疼父親辛苦製作的成品，差點被陳某當作廢五金變賣。

警訊中，陳某坦承犯行不諱，還供稱，因積欠朋友10萬元債務，才於29日凌晨1時許，獨自1人利用工廠旁防火巷潛入行竊，再徒手折斷弄彎窗戶鐵欄杆，將工廠內500公斤銅粒分裝成20袋，並竊取被害者汽車鑰匙作為運輸工具，一次將所有贓物運出。全案偵訊後，依竊盜罪嫌法辦。

(中國時報)