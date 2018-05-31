竊老闆百萬財物變賣 人贓俱獲

友善列印
中國時報
／台南報導

在台南市某工廠工作的陳姓男子，利用熟門熟路的機會，從工廠旁寬度不到30公分的防火巷潛入，再徒手搬開工廠鐵欄杆，竊走價值近百萬元的500公斤銅粒及1輛汽車，卻在準備變賣贓物時，被警方人贓俱獲。被害人家屬得知自家員工行竊，氣得痛罵「養老鼠咬布袋」。

警方調查，29日上午7時許，台南市警三分局安順派出所接獲鄭姓女子報案，指其父親位於安南區安通路四段的工廠，有近500公斤銅粒及一輛休旅車失竊；鄭女也在臉書「我住台南安南區」及「爆料公社」等社團呼籲民眾勿亂收購大量銅粒。

當天下午4點左右，竊嫌將偷來的銅粒載到北區中華北路二段某金屬公司準備變賣時，因該公司會計警覺性高，直覺應是贓物，及時通報被害人及警方處理。

警方獲悉立即趕至現場埋伏，除當場將陳某人贓俱獲外，還查出對方已經約好準備將偷來的汽車運到「殺肉場」變賣。

警方發現，涉嫌行竊的27歲陳姓男子是鄭家工廠的員工；被害人女兒也說，父親待陳某不薄，沒想到卻是「養老鼠咬布袋」，讓人相當氣憤，也心疼父親辛苦製作的成品，差點被陳某當作廢五金變賣。

警訊中，陳某坦承犯行不諱，還供稱，因積欠朋友10萬元債務，才於29日凌晨1時許，獨自1人利用工廠旁防火巷潛入行竊，再徒手折斷弄彎窗戶鐵欄杆，將工廠內500公斤銅粒分裝成20袋，並竊取被害者汽車鑰匙作為運輸工具，一次將所有贓物運出。全案偵訊後，依竊盜罪嫌法辦。

(中國時報)

楊榮振老康健 當了75年鄰長 基隆雨襲邊坡塌 爭取920萬整治

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。