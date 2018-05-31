黃鐙輝、曾子余 籲認購創世餐券

2018年05月31日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

創世基金會為了擴建台東安養院，計畫在6月底舉辦愛心餐會，由於尚餘4成餐券亟待認助，30日邀請藝人黃鐙輝、曾子余到新店分院，與幼兒園小朋友一起製作沙畫卡，贈送給植物人患者及家屬，盼能帶動各界人士發揮愛心，齊力幫助社會弱勢。

藝人黃鐙輝、曾子余昨天到創世基金會新店分院，與布朗尼幼兒園的小朋友一起為小狗造型的「旺福沙畫卡」添上色彩，完成的卡片將贈送給植物人及其家屬，祝福他們身體健康，狗年旺福好運到。

布朗尼幼兒園的小朋友也帶來可愛精彩的舞蹈表演，幼兒園長說，雖然舞蹈只有短短的1分多鐘，但小朋友卻準備了近1個月，其實很不簡單，今天首次到創世，看到這群需要被幫助的朋友，非常有感，也希望大家可以一起參加愛心餐會，讓植物人有個安穩的家。

黃鐙輝說，他的父親也臥床過，很能體會那種每天24小時不間斷的照顧辛勞，看到家屬不離不棄陪伴在植物人身旁，即使難熬仍不放棄希望，而平時自己也教導兒女珍惜生命，避免憾事發生，也希望大家有錢出錢、有力出力，一起伸出援手。

創世表示，台東安養院於2014年啟用，設置37個床位，現正面臨滿床及多位個案等候入住的狀況，為增設33床幫助東部偏鄉植物人，將於6月30日晚上舉辦愛心餐會，除有黃鐙輝外，還有金曲獎國語歌后艾怡良及台語歌王黃文星等藝人參與公益演出，所得作為擴院經費。

由於目前尚餘4成餐券，盼各界發揮愛心，每張餐券1500元或多人合捐1桌15000元，餐券亦可二次公益轉贈弱勢家庭享用。愛心專線：（02）8667-6515轉19或29。

(中國時報)