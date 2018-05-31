峨眉社區打夜學 擺脫極限村落

2018年05月31日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

「打夜學」傳統，讓峨眉「無負擔社區」重建社區動能、打造在地祕境。無負擔社區自2015年起，利用1年半的時間完成農村再生課程，並於今年初通過農村再生計畫，社區每周「打夜學」工作坊，統合社區意見，未來將朝環保、產業傳型以及長者照護3方面，讓社區擺脫「極限村落」的窘境。

無負擔社區針對溫家宗祠福田周邊環境，進行第一階段的環境改善，除展現居民對保存文化、產業發展、維護生態及友善環境的共識與堅持外。也將以地方創生、在地實踐的概念翻轉農村的劣勢，逐步實踐社區農產品精緻化，農村生活精品化的目標。

無負擔社區總幹事曾仁炫解釋，「打夜學」是溫家百年傳統，過去溫家有自己的漢學堂，無論男女甚至媳婦，在白天的農忙結束後，都必須到漢學堂學習知識，如同現代社會的「夜間部」。

無負擔社區民眾在每周五晚間聚集討論社區的未來發展，所以才稱之為打夜學。社區民眾整合出3項目標，包括環保、產業發展與長者照護。曾仁炫表示，目前社區多是65歲以上長者，社區中壯年希望能把有機米、柑橘等產業建立起來，吸引年輕人回流，農村再生才得以延續。目前一級農產業的售價每況愈下，除了輔導在地農民持續減少噴藥，也要將農產品轉化為可長期保存的加工品，未來還要推出農村旅遊，透過認養果樹的模式，改善農村經濟環境。

(中國時報)