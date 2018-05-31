統測榜首 巨人高中10連霸

2018年05月31日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮巨人高中今年「四技二專衛生護理類」統測成績亮眼，全國應屆畢業生前10名獨占9名，其中吳翊寧以高分690分，拿下全國榜首，將就讀嘉南藥理大學藥學系，未來擔任藥師服務人群。

巨人高中今年共有173名應屆畢業生報考「四技二專衛生護理類」統測，600分以上95人，即每2名考生就有1名600分以上；全國應屆生榜首連續10屆都出現在巨人高中。

全國榜首吳翊寧5科中有4科滿分，她表示，國中會考可上嘉義女中，但她喜歡藥師的工作性質，因此決定就讀巨人高中，3年來都留校晚自修，配合學校安排的課程，果然考出好成績。

全國第2名的李子瑜是雲林縣水林鄉人，她發現偏鄉有許多人的用藥知識不足，因此從小就希望擔任藥師服務家鄉，經過3年苦讀，終於朝夢想邁出一大步。

來自台南市的周筠恩、周筠庭雙胞胎姊妹，妹妹周筠庭拿下全國第3高分680分，姊姊周筠恩也有655分，雙雙錄取第1志願嘉南藥理大學藥學系，繼續到大學再當同學。

全國第4名的蔡依岑，國中會考英文僅拿到B，但經過3年努力，英文、數學與專業科目生物都拿滿分100分，她希望擔任藥師改善家庭經濟，並用所學讓父親更健康。

校長林山章指出，一旦取得藥師資格，起薪至少5萬元，比一般大學科系好上許多，日後還可朝醫藥領域持續發展。只要選對學校努力學習，一定可以創造屬於自己的美好人生。

(中國時報)