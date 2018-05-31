2018年05月31日 04:11 中國時報 周陽山

大陸國台辦發言人安峰山5月30日針對台灣政情發表談話，他以「盧麗安現象」為例，強調兩岸已進入制度與人才競爭的時代，必須讓老百姓有更多的選擇。其中重點在於，能不能為人民帶來美好生活，獲得實實在在的好處，並提供發展機會和發展空間，而不在於「愛台灣」之類的空頭口號。

的確，兩岸之間一向著重制度競爭，誰的表現好，就會得到民眾的肯定。過去，台灣的表現比較好，大陸積極學習台灣的經驗。現在台灣退步了，也就必須反省自己，檢討困境，學習對岸的成功經驗。

由此看來，今年年底大選的選戰論述也已浮現，那就是：如何實現善治、保衛民主，維護人權、捍衛法治、並堅持道德規範與文化傳承，以對抗民粹專政、違憲濫權與執政無能。

其實，這也正是當年民主反對運動對抗國民黨威權統治的主要訴求，亦即民進黨在野時期的基本理念和執政主張。但不幸的是，在民進黨全面掌控政權後卻反其道而行，不但失德失格，而且無能無行，讓2300萬人民親身體驗到它背棄理念、自我否定、威行專政、戕害民主的慘痛現實。

為什麼民進黨執政兩年之後，就完全背棄了它曾信誓旦旦的民主理念和人權主張？為什麼它膽敢濫權違憲、撕裂社會認同、顛覆仁義禮智信，只想讓自己人全盤通吃，卻完全不顧吃相難看？其中關鍵因素有三：

第一，它反對「一個中國原則」，堅持台灣人絕不做中國人。它否定中國的人倫道德和歷史傳統，寧願背棄祖先傳承的華夏文化，並以接納殖民主義和帝國主義為樂。在「美國優先、日本第二」的前提下，它真心甘願當美日霸權主義者反華的馬前卒，寧願選擇戰爭，犧牲人民、對抗中華，也絕不屈服。

第二，它堅信美國和日本一定會全心全力的保護台灣，也願意幫台灣打一場獨立的勝仗。即使最後戰敗，美日同盟也一定會保護台獨支持者的身家性命和個人福祉，讓他們在海外另建台獨建國的基地，以延續台灣人獨立對抗全球華人的不滅火種。

第三，它要在台灣盡速推動文化變革和族群解構，建立起新的文化霸權，顛覆中華民族的歷史傳統，徹底移除忠孝仁愛信義和平的道德體系，並否定以家庭價值為核心的人倫秩序。它不但要徹底推翻國民黨的黨國遺緒，還要抹除軍公教警消的職業倫理和生存利基，並徹底解構家庭，改變兩性關係和婚姻制度。

最後，它還要進一步推翻中華民國的憲政體制、廢除台灣省與福建省政府，讓台灣與中國完全脫離，使中華民國徒留其名，而不留其實！

換言之，今年年底的大選，也就是「中華文化的倫理道德」與「不道德的分離主義」的制度之爭，也就是要讓憲政民主的良善治理對抗民粹威權的無能無行！更明白的說，也就是要透過民眾的道德覺醒，徹底制裁無賴政府，讓制度競爭的民主機制，淘汰不適格、不道德、無法無天的野心政客。

（作者為國立金門大學教授）

(中國時報)