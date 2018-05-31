2018年05月31日 04:11 中國時報 蘇建誠

今年5月初，旺旺中時集團提出「無色覺醒」的號召，希望喚起絕大多數對「藍綠惡鬥」厭惡至極、94%非藍、非綠的無色台灣人民，一起團結起來，以「無色覺醒救台灣」做為最佳拒絕藍綠的具體行動。大陸國台辦發言人安峰山做了正面回應，的確，不論紅藍綠什麼政黨，能夠讓人民過上好日子才是王道。

筆者是在1990年代初就前往大陸投資的台商，過去20多年來，從上海客觀的來看台灣社會，不論在政治、經濟或文化等各方面的發展，幾乎可以說是處於停滯狀態。一個社會的進步，政治生態環境是關鍵因素。

今天台灣的政治環境之所以會沉淪到如此地步，皆導因於藍綠兩黨長期惡鬥的結果。但是為什麼大家都無法去改變這個事實呢？因為政黨、民粹與名嘴的交互發酵作用，才會造成台灣社會價值的扭曲。

這種亂象，媒體與政黨的互利互動是關鍵。舉例來說，就以如何稱呼中國大陸來說，藍營執政時，依據憲法規定稱對岸為「大陸」；綠營執政後，表面上雖說要依憲法規定制定兩岸政策，但實際上則是堅守著「台獨」神主牌，稱呼對岸為「中國」。國政大局上如此的南轅北轍，老百姓如何適從？

統獨問題一直是水火不容卻也無解的社會難題，然而在藍綠政客刻意的推波助瀾下，不斷的攪動、破壞社會的和諧。在如此惡性循環的政治環境下，只要藍綠兩黨在台灣繼續執政，政治就像一部碎紙機，每天把社會族群撕裂成碎片。

台灣曾經是亞洲四小龍之首，如今都快變成亞洲的一條蟲了。要讓台灣脫離目前的困境，唯一的良方就是解決當前的經濟發展問題，讓年輕人找到發展的空間。國際化的口號，我們已經喊了20幾年，卻毫無進展。今天政府的作為，一方面極力爭取進入國際舞台，另一方面卻又與中國大陸為敵，如此矛盾作為不但無助台灣發展，反而使我外交和國際空間陷入窒息。1個月連斷兩個邦交國，不就是綠營堅持「台獨」神主牌的後果。

台灣生存發展的關鍵就在於兩岸關係，不論經濟、外交、國際組織活動的參與，都需要兩岸合作，堅持意識形態是行不通的。必須要終止藍綠惡鬥，台灣才能走出夢魘、找到生機。

中時媒體集團主張不只是要終結藍綠惡鬥，還應該讓共產黨、國民黨、民進黨一起來比賽誰更愛台灣。兩岸終究要融合，誰是最後的勝利者，當然就看誰最符合民之所需。就如同安峰山所說的，關鍵在於它能不能始終把人民對美好生活的嚮往和追求當做奮鬥目標，能夠讓老百姓獲得實實在在的好處。

台灣要翻轉，只有藍綠都徹底褪色；否則不論藍綠哪個黨執政，台灣就永遠深陷在惡性循環中。相較之下，「無色覺醒救台灣」才是正道，台灣人民必須有這樣的認識，台灣才會開始改變。當然，共產黨也必須有這樣的覺醒，做一些符合民心的變革，才能號召兩岸人民。

（作者為上海交通大學特聘講座教授）

(中國時報)