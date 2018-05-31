管制假新聞 別管過頭

2018年05月31日 04:11 中國時報 胡幼偉

傳播學者賴祥蔚教授日前撰文提醒，政府有可能藉整頓假新聞之名，行管制言論或新聞自由之實。

關鍵在於，在已通過立法院委員會審議的《數位通訊傳播法》草案中規定，數位通訊傳播服務提供者，有下列情形之一者，對其使用者之侵權行為，不負賠償責任：一、所傳輸之資訊係由使用者發動或請求，且未改變使用者存取之資訊。二、經權利人通知或知悉其使用者涉有侵權行為後，移除或是他人無法接取涉有侵權之內容或相關資訊，或為其他適當之處置。

換言之，日後網路媒體業者刊出某篇文章後，只要有利益關係人通知業者，說該文涉及侵權，業者為了不負連帶賠償責任，可能就會先把文章下架再說。這樣的規定，當然可以遏止假新聞的快速蔓延，但也可能成為政府機關壓抑新聞或評論的工具。因此，得失方寸之間，實應再加深思。

此外，網路媒體業者刊出某篇文章後，即使其內容不涉及假新聞問題，而只是對政府某些舉措提出批評，一經檢舉，業者就可將文章下架，也讓所謂持特定立場的網軍，可以利用這項管制機制，經檢舉後，封殺不樂見刊出的意見。於是，網路便成為黨同伐異的殺戮戰場，而被檢舉人連是誰在暗處檢舉，都無由得知，對網路業者的下架行動，也毫無招架之力。這樣的論述場域，以及如此的言論管制措施，距離理想中的公共論壇，只會愈來愈遠。更何況，有些網路媒體業者本來就有特定政治立場，在網軍配合檢舉、業者痛快下架的運作模式下，社會上只會出現更多的一言堂，理性對話溝通，將愈趨困難。

其實，以今日資訊於網際網路中流傳速度之快，任何新聞或評論如果使國民或政府認定權益受損，只要網路媒體業者不阻撓，都可以迅速發出澄清稿。所以，如要抑制假新聞，較妥當的做法，不是要網路媒體業者以先下架文章來免責，而是應該要求業者，在刊出某篇文章後，只要有利益關係人提出異議，就不得拒絕主張權益受損者，在同一網路媒體中，刊出澄清文稿。這是落實「公平原則」，也不至於壓抑新聞或言論自由的較穩妥規範。

至於網路中某篇報導或言論，若涉及侵犯隱私或誹謗，則在我國司法體系中，已賦予當事人循司法途徑尋求損害賠償的權利。只不過，這樣的司法案件，不應拖延，以免當事人之損害，因曠日費時的審判程序，而難以回復。

總之，政府有心管制假新聞，立意即使良善，但在執行方式上，不應便宜行事，否則，徒求殺一儆百，卻為壓制新聞或言論自由開啟方便之門，那就是對民主自由的傷害了。

（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)