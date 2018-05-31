少子化南韓有解

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中國時報
陳雄文

根據內政部統計，我國106年總生育率下滑至1.13，且新生兒總數繼102年後再次少於20萬人，對於我國不斷出現的少子化警訊，就連《富比世》的專欄作家都為台灣未來產業競爭力感到憂心。

面對少子化海嘯，衛福部先在去年大張旗鼓成立「少子化辦公室」，結果開了一次會即告停擺。衛福部口口聲聲說要提高公托覆蓋率，卻又因出生人數降低而減列公托預算。更離譜的是，減列預算後又在前瞻計畫中編列了數億元的育兒百寶箱，最後雖被刪除，但一連串的烏龍政策下來，去年的總生育率仍不增反降。

而為解決少子化問題，行政院日前改由賴清德院長親自召開「少子化對策」記者會，會中提出包括增加公共教保服務量、建置準公共化機制，以及擴大發放育兒津貼等，從今年8月起陸續實施，預估自109年度起，每年經費將超過380億元，對照目前的預算規模，未來每年需增加300億元的支出。然而，政府並不打算比照「長照2.0」另闢財源，而是全數由公務預算編列。

所以，這次政府對症下藥了嗎？若以日本為例，首相安倍在因應少子化及「超高齡社會」所帶來的年金、醫療與照護等問題時，為確保財政健全，除了推出相關對策，同時也將消費稅從5%調升至8%。反觀我國，租稅負擔率已較其他國家來得低，再加上並未因「少子化對策」而新增財源，未來執行後不是排擠其他政事別支出，就是因預算不足而讓政策效果大打折扣。

再者，賴揆所謂的建置「準公共化機制」，其實就是補貼私幼及私托，但是否真能挽救生育率？一些倡導型團體常以南韓為例，認為南韓在2012年全面補助私幼，生育率仍持續下滑，應增加公幼及非營利幼兒園才能解決問題。但這些團體沒說的是，從2009年的統計來看，南韓的公幼占比就已超過5成。

事實上，南韓的經驗已經清楚說明了，不論是增加公幼占比、補助私幼、提供育兒津貼，甚至是提高育嬰假期間的補助，最後都難以有效提升生育率。

於是乎，南韓總統文在寅在去年即表示，面對少子化議題的根本解決之道，在於增加青年就業機會和改善失業狀況，以及解決貧富不均與振興經濟。希望南韓的反思能給我們病急亂投醫的政府帶來正面的啟示，少子化不僅需長期對抗，還需要政府投入更多的資源，也因此，政府實應擺脫既有迷思、多管齊下，進而解決青年就業、低薪，以及居住的問題，如此才有助於系統性提升低迷的生育率，也才能讓年輕世代看的到未來。

（作者為國家政策基金會副執行長）

(中國時報)

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