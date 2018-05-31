韓國瑜現象 國民黨窮則變？

2018年05月31日 04:11 中國時報 主筆室

根據最新選舉民調，在民進黨「鐵板」的高雄，韓國瑜支持度居然追到只差陳其邁6%，可說是「意料之外」，卻也是「情理之中」。這麼短時間內，韓國瑜是如何迎頭趕上的？對國民黨整體而言，又有什麼足以啟發之處？

韓國瑜聲勢竄起，可從「全國」、「地方」與「個人」3因素探究。全國性因素方面，民進黨執政成績太差，民進黨、蔡英文、賴清德的民意支持度不斷探底，成為民進黨縣市首長選舉的票房毒藥。對選民而言，投給民進黨提名候選人，代表投給吳茂昆、投給吳音寧、投給段宜康、投給蔡英文、投給賴清德。相對2014年國民黨的大逆風，今年大環境卻對國民黨較為有利，藍營不僅在新北市明顯領先，台北、高雄、台中三都出現翻盤契機。

高雄是台灣主要港都，曾經是台灣第二大城，經濟繁榮僅次於台北。阿扁執政厲行「鎖國」，反對開放兩岸三通，謝長廷卻和中央唱反調，支持兩岸直航。陳菊任市長，呼籲大陸觀光團「南進南出」，都顯示兩岸交流對高雄經濟發展影響重大。蔡政府上台後陸客大量減少，已嚴重衝擊高雄觀光產業景氣，這筆帳，不向民進黨算，又向誰去討？高雄市民記在心裡。

就地方部分而言，民進黨長期執政下，高雄早就失去了台灣「第二大城」的光環，鬧街上看到的不是熙來攘往的消費人群，而是精華區段「租售滿天」的廣告，苦苦撐持的商家自嘲在高雄經商「不如豬獸（租售）」。高雄人口數已經被台中超越，人口外移導致立委席次很可能減少1席。高雄人「用腳投票」，留在高雄的，也感受到「機會流失」的苦悶。連陳菊自己都說，「高雄不能再空白10年」，對市民來說，難道不會擔心若讓民進黨繼續執政，將帶來下一個空白的10年嗎？

人心思變，民進黨兩任市長長期執政，預算不斷增加，債臺高築，景氣卻愈來愈蕭條，這是陳其邁最大的競選包袱。更糟的是，「萬惡的國民黨」不能拿來當民進黨施政不力的藉口，畢竟民進黨在高雄執政已20年，再把責任牽拖給國民黨，只怕沒多少人聽得下去。

韓國瑜的個人特質非常突出，他妙語如珠、辯才無礙、氣質親民，和國民黨不太一樣的「氣口」，又搭上「非典型」政治人物的風潮，投入選戰很快就產生眼球效應。更重要的是，韓國瑜講話精準而不失中肯，他不講高齡化人口比例、平均薪資等冰冷數字，也不否認在民進黨治下高雄變美了，但一針見血直陳高雄變得「又老又窮」，說得公道、確實，又明白易懂，很難反駁。

韓國瑜的政見看似離經叛道，「愛河摩天輪做愛做的事」，又或者天馬行空，「在高雄打造迪士尼」，但無可否認的是，韓國瑜「有哏」，對沒有資源的國民黨而言，候選人「有哏」、媒體有興趣，就是無價之寶。

更何況，如果認真評估韓國瑜的政見，不乏可行性。民進黨執政下，愛河夜景確實變美，他來帶動投資蓋摩天輪，能說沒有賣點嗎？迪士尼曾於1996年來台勘察，高雄建設樂園腹地不是問題，關鍵在觀光客能否夠達到經濟規模，只要韓國瑜能夠搞定兩岸，觀光客規模不是問題。

韓國瑜真正的獨特，在於他的「地氣」。國民黨歷來領導人，從連戰到馬英九、朱立倫、吳敦義等，講話斯文、彬彬有禮，或許讓人敬仰，卻也散發出距離感。韓國瑜不然，就像熱炒店隔壁桌客人，可以過去攀談，也可以喝個幾杯，聊上幾句。韓國瑜說自己「又老、又醜、又窮、又禿頭」，這種自嘲，鮮少在其他國民黨人物出現。

韓國瑜呈現出來的，不是高高在上的領導者，而是同甘共苦，一起打拚的兄弟，這種藍領特質，特別適合高雄。這是為什麼韓國瑜可以在極短時間內，在被評為民進黨「提名西瓜都能當選」、「初選過關躺著勝選」的高雄，竟能追到只剩6%差距。

不過，國民黨台北及台中市長的提名人看好度依然落後，顯示國民黨中央應有所作為。國民黨能從韓國瑜身上學到什麼？應學習韓國瑜突破不利大環境的創造力、效法他到第一線論述的戰鬥力、以自己生命歷程為養分的感染力，國民黨要再起，必須做一個能感動人的政黨，這是韓國瑜給國民黨的啟示。

(中國時報)