殘酷的五月

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中國時報
主筆室

對國人來說真是個殘酷的5月！報稅季荷包大失血；2位友邦離我們而去，中華民國更孤獨了；無法參與WHA，連想捐款都不得其門而入。

天氣燠熱，電力供應吃緊，苗栗30日爆發今年最嚴重大跳電，7萬戶無電可用；水情也吃緊，全台16座重要水庫全部儲水不足。水電雙缺，隨著天氣越來越熱，恐怕會更嚴重。

5月也是非常不平安的一個月，特別是最後一個禮拜，接二連三出現觸目驚心的暴力死傷事件。23日彰化5歲女童疑遭姨丈虐打，心肺功能衰竭不治；24日男子闖牙醫診所砍人，無辜牙醫師傷重不治；25日護理師遭病患家屬刺殺多刀，至今未脫險境；26日發現2人3狗陳屍華中橋露營車，警初判燒炭自殺；27日桃園殺妻分屍案，女兒提母親頭顱報案；28日板橋台大女碩士生遭男友殺害分屍，埋社區花圃；29日一位直播主遭男友刺殺身亡；30日桃園男子逆倫砍殺長輩，造成1死2傷；30日屏東男子掐死老婆後自殺。

如果是過去，上述每一則事件，都會在媒體版面上連續報導多日，可怕的是，這些悲劇竟然如此密集的出現；從南到北、從年輕人到中壯年，一件比一件更殘忍，我們的社會真的生病了，而且病得不輕。

天氣炎熱，人心本來就浮躁，加上各式各樣的負面新聞充斥，確實很容易讓人們精神瀕臨極端狀態。在這樣的環境裡，就個人的層次而言，要有意識地多接近正向的事務，不但不要被惡劣的社會氛圍所影響，更讓自己成為散播正面能量的人。而執政者更應為增進人民福祉好好努力。

大家都快抓狂了，幹話就少說兩句吧！

(中國時報)

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