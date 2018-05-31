2018年05月31日 04:11 中國時報 江靜玲

中國大陸國務委員兼外交部長王毅上周在結束阿根廷訪問後經華府返北京，並與美國新任國務卿蓬佩奧舉行共同記者會。面對大陸媒體詢問美國在一個中國問題上是否有變化時，蓬佩奧簡短回覆：「沒有改變，美國政府始終如一，沒有改變。」

蓬佩奧未再多做闡明。反是王毅接著表示，此一問題，反映了大陸民間對此事的關切，陸方希望美方恪守一中原則與三個聯合公報，妥善處理兩岸問題。

儘管王毅把這個問題歸納為大陸民間關切，大陸官方對川普政府連串對台灣採取的舉措應更關切，甚至是擔憂的，因為這勢將牽動台海局勢。

美國傳統基金會創辦人佛納曾說，台美關係是「獨一無二」的，美國歷屆政府都絕對遵守三公報和《台灣關係法》的一中政策。然而，美國這個政策其實是在20世紀70年代前，面對北京和台北，不得不採取的政策。

隨著中國崛起，中美關係改變，美國上世紀的一中政策能否維持另一個50年是個問號。川普的交易性格，加上川普政府把大陸列為戰略競爭對手，美國的一中政策或許不會被翻轉，但以美國利益為中心，不把自己定位在中國之下執行「美國的」中國政策，這個趨勢和作法越來越明顯。

對於許多支持此一作法的美國人士，這不是改變，而是評估後反應實情的舉措。從蔡英文政府上台後歷經的4個斷交，美國國務院的發言為例，可看出端倪。

2016年聖多美普林西比跟台灣斷交，當時國務院發言人柯比表示，希望兩岸能透過有成效的對話，支持台海和平，避免製造不穩定。2017年巴拿馬宣布與大陸建交，國務院官員表示，美國敦促所有相關方進行具成效的對話，避免提升緊張情勢與破壞穩定；美方持續反對任何一方片面改變台海現狀的行為。「反對任何一方片面改變台海現狀」，首次出現。

2018年5月初，多明尼加與台斷交，國務院指出，這些改變現狀的行為對於區域穩定無益，敦促中方透過對話避免進一步提升緊張或破壞穩定。國務院過去一貫說法為鼓勵兩岸進行建設性對話，這次只敦促中方。5月底，布吉納法索與台斷交，國務院首次稱，大陸正在改變台海的現狀，破壞數十年來得以維持和平、繁榮與發展的架構，並一改過往對第三國決定不予置評的立場，對布吉納法索表示失望。

此外，國務院並說，美國會繼續跟台灣站在一起，依據三公報和《台灣關係法》建立的一中政策來執行與台灣的合作與友好關係。至於「執行與台灣的合作與友好關係」意涵為何，各方可自行引申。值得注意的是，這是國務院首次如此回應。

由此，我們可以清楚看到，美國一中政策未變，而是正循序漸進伺機調整中，但這都以美國利益為基準，台灣必須了然於心；川普政府可能會做出一些令台灣人感到興奮的舉措，但美國不支持台灣獨立的立場未變，在這樣前提下，台灣反而要更審慎。美台關係確實獨一無二，但台獨不是美國的棋局，台灣人若選擇這條路，別寄望美國會介入相挺。

(中國時報)