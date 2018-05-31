限額三萬 愚蠢的金管會

2018年05月31日 04:11 中國時報 杜紫宸

到銀行匯款給旅行社支付機票款，由於金額超過6萬元，如果以ATM轉帳，非約定帳戶每次限額3萬元，勢必需要分3天匯款，或動用3個帳戶，不但要付3次手續費，對方收到款項，恐怕也要花功夫對帳。於是我決定從ATM領出現金，臨櫃去匯款。

豈料，銀行櫃員告訴我：自上個月起，金管會規定台幣3萬元以上現金匯款需要申報，避免非法洗錢，並且必須說明用途。

看著銀行櫃員為我辛苦地在電腦上輸入各種資料，我心中怒火中燒。我當然不怪行員，憤怒的是愚蠢的金管會規定。

我想請問律師出身的金管會主委顧立雄：《洗錢防制法」立法意旨在防止非法、大額洗錢，60030元台幣在今天算是大額嗎？金管會有必要通令銀行詢問民眾小額匯款用途並記錄相關資訊？這個要求符合保障國民自由交易隱私的民主國家標準嗎？請問除了銀行臨櫃匯款，中華民國又有那些超過3萬元現金交易，需要向政府機關「申報」？

以顧主委的法律專業，應該非常清楚：《洗錢防制法》第2條所稱洗錢，指的行為是：一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益。同法第7條亦規定：金融機構對於達一定金額以上之通貨交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向法務部調查局申報。

政府為符合公共利益、防範犯罪，依法要求民眾接受檢查，或做事務申報，原則固然合理，但依大法官會議對酒駕路檢的解釋精神，這種行政措施必須符合「比例原則」，超過了適當的必要性，那便是侵害人民權益與隱私，非自由民主國家所當為。

最令人憤怒的是：金管會官員做為公務人員，竟不知民間疾苦，民眾3萬元現金匯款都需要向政府申報，有必要嗎？金管會或調查局又能從這些小額匯款「大數據」中找到什麼犯罪事證？台灣現在除了恐龍法官，原來還有這麼多的恐龍公務員！

洗錢防制的匯款規範，過去是以100萬元為管制標準，草率改成3萬元，既勞民、擾民，又無用。公務機關在做這樣不合理的規定之前，難道不該考慮清楚可行性和必要性？（作者為中國文化大學競爭力研究中心主任）

(中國時報)