2018年05月31日 04:11 中國時報 黃光國

蔡英文當年在政治大學任教時，曾經和吳釗燮合作過一篇論文，題目是〈不公平貿易和防衛機制〉。他們應當十分了解：在精神病學裡，「防衛機制」一詞，也有其特殊的用法。我們可以拿蔡總統最近的一些言論，來說明這些用法：

在布吉納法索宣布與我斷交之後，蔡英文親自率領府院及國安大員舉行記者會表示：「中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。」

國民黨主席吳敦義表示：這是「奇怪的邏輯」，他怎麼想都想不通。想不通嗎？在精神病學理論中，把自己內心的情緒說是對方的感受，這種「防衛機制」叫做「投射作用」。

針對斷交事件，蔡英文很直率的批評在野黨：「對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，讓全體國人同胞難以理解。」

這個批評又讓吳敦義主席難以理解了。他說：看到邦交國斷交，難道國民黨還要誇獎民進黨政府「很厲害、很了不起」嗎？這是不可能的事情。

吳主席大概不了解，把心中的憤怒發洩到可以發洩的對象，這種「防衛機制」叫做「移轉作用」。難道吳主席看不出來，蔡英文上台之後，國民黨一直是她「移轉」情緒的對象？

蔡英文在接見「世衛行動團」時，宣布：台灣將捐贈100萬美元給世界衛生組織，表示「台灣有決心為世界衛生貢獻」。馬政府時代的衛生署長葉金川批評：2009年時，我國首次以觀察員身分重返世界衛生大會。當時H1N1疫情爆發，他建議捐助世界衛生組織500萬美元的物資，卻被民進黨罵到臭頭，批國民黨搞「金錢外交」。難道民進黨不用為當時的謾罵道歉？

當然不用道歉。因為這種「我可以，你不可以」的捐助行動，在「防衛機制」叫做「補償作用」。馬政府時代的外交既然不搞「防衛機制」，哪裡需要「補償作用」？

我們比較擔心的是：從精神病學的角度來看，一個人過度使用「防衛機制」是會脫離現實的。當衛福部長陳時中把一面簽滿中文姓名的代表團旗幟送呈蔡英文時，她說：事實證明，中國越在國際社會上打壓，「國際社會對台灣支持的力道就會越強」。我們在此次世衛大會「不只得到邦交國的支持」，還得到美國等理念相近國家「有史以來最多的掌聲」。

然而，大家在電視上看到的事實是：在世界衛生大會上，當主席宣布不將邀請我國成為觀察員的提案納入議程時，全場沉默沒人反對；當主席宣布「批准不納入」時，卻是滿場掌聲。

蔡英文的說法有沒有脫離現實，別人不知道，作為蔡政府外交部長的吳釗燮應該知道吧？吳部長要不要回顧一下兩人當年合作的這篇論文，好好研究「防衛機制」在精神病學中的意義，在關鍵時刻能夠「格君心之非」，千萬不要以為總統府說一聲：外交部長「沒有辭職的問題」，我們的外交就真的從此「天下太平」，不再有任何問題了！（作者為國立台灣大學心理學系教授）

(中國時報)