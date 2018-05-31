2018年05月31日 04:11 中國時報 楊方儒

一家公司成為一個國家的「大腦」，有可能嗎？

尤其這個國家，擁有全球第二大的GDP規模，還有將近14億人口，每天每分每秒在手機上創造了龐大數據，就像是人體細胞與血液，持續衍生與脈動。

在移動互聯網與人工智慧產業躍上世界前沿後，全世界談了多年的「智慧化國家」，現在看來是中國跑得最快。當數據蒐集越來越極大化，在張學友演唱會上被逮補的通緝犯，只是被大數據黑科技給「應用」了。

這不僅是北京政府的國家級戰略，廣東推出「數字廣東」與「粵省事」，貴州也有「雲上貴州」，各省各市都積極與互聯網巨頭們深入合作。

在騰訊創辦人執行長馬化騰的口中，騰訊就已成為一家以「大腦」為戰略的公司。

就在上個月，〈騰訊沒有夢想〉一文傳遍中國網路圈。文中直言批評說，騰訊在各個產品與垂直領域中，累積了大量數據，但每一個產品與領域的數據都是「孤島」，彼此不相通。

為反擊該文，騰訊雲大數據產品中心總經理劉煜宏說，目前騰訊「全域」的數據蒐集，光是單日的數據條數就達13萬億條，並以此進行3.5萬億的實時計算，存儲總量超過400PB，相當於156萬台256GB的iPhoneX的儲存空間。有了細胞與血液構成內臟與肌肉，大腦才能指揮與調度！騰訊在10年前就開始做大數據，累積了這麼多年，馬化騰的「超級大腦」戰略，如今才有底氣。

台灣政策常被譏為「無腦」，施政規畫與執行一直沒有使用太高的智商！更深入來看，細胞與血液也確實都沒有整合起來，

以全球領先的健康醫療產業來說，衛福部中有五朵雲：健康雲、醫療雲、照護雲、保健雲、防疫雲，但這五朵雲的數據資料也都是「沒有夢想」，無法互通。

「在衛福部裡面，都像是簽外交協定一樣！」行政院政務委員唐鳳，最近就對我說到政府數據互通的難處。的確，台灣沒有個資專責機關，或者反過來講，台灣有30幾個個資專責機關，因為每一個部會，都是專責機關。唐鳳的比喻很貼切，各部會對內對外要交換數據，都像跟別的國家簽外交協定一樣複雜。

政府與民間對數據與AI的理解與實際合作，確實必須追上。我在去年8月為文提及共享單車的數據蒐集問題後，obike在去年底把「自行車停放區」的資料回饋給台北市資訊局，算是少數外商與政府合作的基本例子。

數據與AI必須大幅度的介入，改變台灣政府與各行各業的產業鏈條。我們喊了數十年的「智慧化」口號，才可能成真。

（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)