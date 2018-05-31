林京美微光 照見原住民內心獨白

2018年05月31日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

總統蔡英文上任屆滿2周年，對於原住民轉型正義被批評為「不及格」，究竟原住民的幸福在哪裡？作曲家林京美新作《微光》即將首演，曲中靈感源於泰雅族歌曲〈泰雅女子〉，描述在沉寂黑夜裡的內心獨白，暗喻遭逢困頓徬徨時，族內信念會像一道幽微但堅毅的光，穿越朦朧迷霧，指引前進方向，編織未來的幸福。

挑戰打擊樂各種搭配

林京美說，她偶然聽見一首〈泰雅女子〉，內容是講在泰雅傳統的社會生活，織布是重要的生產工作，婦女織布技術如同男子的狩獵、戰鬥技藝一般重要，「被我們忽略的原住民如泰雅族女子，不管外界如何，她們都持續做著自己族內很重要的事，維繫自己的傳統，宛如微光，微弱卻堅定，我也希望將這樣的精神交織在這次的創作中。」

林京美對於多元文化元素融合創作充滿高度興趣，「我認為原住民是台灣人的兄長，雖然他們常被現代人與平地人遺忘，很多原住民也漸漸遺忘自身文化，但原住民是最早居住在台灣的居民，沒有他們就沒有我們；我對他們有一股很深的敬意。」

林京美說，《微光》編制是3位擊樂家加上交響樂團，「我挑戰打擊樂可以做的音樂線條，選擇的打擊樂器多是金屬樂器如高音鐵琴、風鈴等等，也用低音琴的弓與這些打擊樂器相互結合。」

被部落真情深深感動

林京美1980年出生於台中，氣質恬靜，有些害羞，3、4歲還不會五線譜，就已開始用簡譜創作。高中就讀曉明女中音樂班之後正式學習作曲，在師大音樂系師承國家文藝獎得主金希文，畢業後赴美國密西根大學攻讀作曲博士返國，目前任教於北藝大音樂系。

林京美說，師大音樂系畢業那年暑假，為布農族紀錄片《聽霧鹿在歌唱》（獲得「金穗獎」）即興演奏配樂，「那是我第一次踏入台東霧鹿部落，參與他們的祭典，過程中這群真情流露的布農族族人讓我深深感動，也開啟我認識原住民文化的興趣。」林京美說，作曲的過程雖然痛苦，「但聽到自己想像中的音樂被演奏出來，很滿足。」林京美表示，希望樂迷聽了也可以有昇華的感受。

(中國時報)