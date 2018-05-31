大地悲歌 呼喊直達天際

作曲家王丹紅。（北市國提供）

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中國時報
／台北報導

抗日戰爭期間，日本對重慶進行了長達6年半的戰略轟炸，死傷無數，作曲家王丹紅以「重慶大轟炸」為題創作《大地悲歌》，下月將在台灣首演，由鄭立彬指揮台北市立國樂團，女高音張芳瑜、男低音李增銘與北市國附設合唱團共同演出。

王丹紅表示，這部作品的音樂性大於它的劇情，「更多的是抒發人類的情感」。她以獨特視角譜寫出〈大轟炸〉、〈思念〉、〈故鄉〉、〈參軍去遠征〉、〈稻花香〉、〈生死之門〉、〈燃燒的石頭〉、〈山城之夜〉、〈天堂〉、〈希望之光〉等10個樂章，以音符再現戰爭悲歌，並表達出作品希望以史為鑒，呼籲世界永久和平的心願。

第一樂章初始，合唱團突然以驚人的力量爆發，如雷聲般喚醒重慶人民對歷史的沉思和回顧，一聲聲源自內心的呼喊直達天際，傳來靈魂之音，霎時灰飛煙滅，天崩地裂，揭開了《大地悲歌》（又名《重慶大轟炸》）的序幕。

王丹紅從童年時代起就受音樂薰陶，少女時代考入吉林藝術學院音樂系，開始了6年鋼琴專業學習，後考入中國音樂學院、中央音樂學院作曲系，完成了從本科到博士的作曲專業學習，17年漫長的音樂專業學習幾乎成為她「生命的全部」。

2010年起王丹紅進入中央民族樂團工作，開始專業作曲生涯，接受許多委託創作，顯示了駕馭多種體裁的創作功力。其中揚琴協奏曲《狂想曲》、古箏協奏曲《如是》等作品都被評價為當今民樂創作中深具影響力的經典之作。

(中國時報)

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