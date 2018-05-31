瑞士「室內旅遊」獲最佳國家館

2018年05月31日 04:11 中國時報 李怡芸 ／威尼斯報導 ／威尼斯報導

第16屆威尼斯建築雙年展日前舉行頒獎典禮，最佳國家館由瑞士以「House tour」獲獎，特別提名獎則頒給了英國館；主題參展金獅獎得主為葡萄牙的Eduardo Souto de Moura建築事務所。

瑞士館打造出一個完全無家具、如迷宮般的家居場景，觀者在其中彷彿進行家庭旅遊，但內部場景尺寸大大小小拼接，時而像是走入小人國，時而映入眼簾的門窗又巨大如走入巨人國。

獲金獅榮譽提名獎的英國館則以「島」為主題，欲將整座建築變成一個開放的公共空間，而在原有建築的屋頂上建造一個新的公共空間來回應Freespace的主題，以架高的位置提供遊客一個居高臨下、鳥瞰展場與潟湖的視角，並表示在屋頂以下為一個沉沒的世界，藉此也反應了在英國脫歐後，對於當今世界的不確定因素，迫切需要一個喘息的空間。

金獅獎主題參展得主為葡萄牙的Eduardo Souto de Moura建築事務所，評審團認為，作品以2張航拍照片的精準比對，揭示了建築、時間和地點之間的重要關係，Freespace的主題在其中不言可喻；欲鼓勵潛力年輕建築師的銀獅獎，則頒給了比利時的建築師Jan de Vylder、Inge Vinck、Jo Taillieu，以其「對緩慢和等待充滿的信心」展現出建築在未來更開放、活化的可能性。

(中國時報)