瑞士「室內旅遊」獲最佳國家館

友善列印
中國時報
／威尼斯報導

第16屆威尼斯建築雙年展日前舉行頒獎典禮，最佳國家館由瑞士以「House tour」獲獎，特別提名獎則頒給了英國館；主題參展金獅獎得主為葡萄牙的Eduardo Souto de Moura建築事務所。

瑞士館打造出一個完全無家具、如迷宮般的家居場景，觀者在其中彷彿進行家庭旅遊，但內部場景尺寸大大小小拼接，時而像是走入小人國，時而映入眼簾的門窗又巨大如走入巨人國。

獲金獅榮譽提名獎的英國館則以「島」為主題，欲將整座建築變成一個開放的公共空間，而在原有建築的屋頂上建造一個新的公共空間來回應Freespace的主題，以架高的位置提供遊客一個居高臨下、鳥瞰展場與潟湖的視角，並表示在屋頂以下為一個沉沒的世界，藉此也反應了在英國脫歐後，對於當今世界的不確定因素，迫切需要一個喘息的空間。

金獅獎主題參展得主為葡萄牙的Eduardo Souto de Moura建築事務所，評審團認為，作品以2張航拍照片的精準比對，揭示了建築、時間和地點之間的重要關係，Freespace的主題在其中不言可喻；欲鼓勵潛力年輕建築師的銀獅獎，則頒給了比利時的建築師Jan de Vylder、Inge Vinck、Jo Taillieu，以其「對緩慢和等待充滿的信心」展現出建築在未來更開放、活化的可能性。

(中國時報)

大地悲歌 呼喊直達天際 穿越時空 史前國寶文創徵件

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。