穿越時空 史前國寶文創徵件

國立台灣史前文化博物館為推廣館藏國寶與再造文創產業新生命，設立「史前國寶文創設計獎」，以館藏國寶文物為競賽主題。

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中國時報
／台東報導

國立台灣史前文化博物館為推廣館藏國寶與再造文創產業新生命，設立「史前國寶文創設計獎」，以館藏國寶文物為競賽主題，希望透過眾創精神，讓遙遠的史前文物穿越時空，衍生出更為普及化與生活化的文創產品、藝術圖像與詞曲。

為了讓更多年輕人認識台灣史前文化，已完成北、中、南、東4區，計國立台中科技大學、國立高雄科技大學、國立高雄師範大學、龍華科技大學、國立台東大學共5校、6個場次的徵件說明會。

台東大學美術產業學系林昶戎主任表示，台東大學與史前館為產官學的合作關係，透過邀請「史前國寶文創設計獎」進行校園宣傳說明會，讓學生深刻理解，台東特殊的在地文化與歷史背景，再運用創意設計美學，將國寶文物轉換為時尚小物，鼓勵學生多多參與投稿。

「史前國寶文創設計獎」已舉辦第3屆，競賽主題有創意商品組、插畫創作組、詞曲創作組3大類別，創意商品組舉凡生活、辦公事務之作品設計，其創作不限於任何形式、材質；插畫創作組如Line貼圖、插畫、酷卡、吉祥物等類型；詞曲創作組的詞曲類型風格不拘，詞曲長度需在150-180秒內。從史前文物中汲取菁華再創新，重新認識史前文化，重視國寶文物歷史的價值，與當代生活美學融合，賦予國寶文物新生命。

徵件時間即日起至10月1日，首獎不僅能獲得5萬元獎金，也會挑選優秀作品量產500件，創意實體化讓民眾看見。

競賽網站：國立台灣史前文化博物館-Crowd Creation共創競賽平台，競賽網址：http://cc.nmp.gov.tw/

(中國時報)

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