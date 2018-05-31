睡美人隨NSO樂音起舞

2018年05月31日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

集結龐大的舞台布景設備、編制完整的舞星陣容，享譽全球的基輔國家芭蕾舞團，即將首次來台，演出世界3大舞劇作品之一《睡美人》，這部作品素有「芭蕾舞的百科全書」之稱，1890年首演之後即受到觀眾歡迎，成為永垂不朽的經典。

基輔國家芭蕾舞團藝術總監安妮可表示，這是全本製作的版本，音樂採現場演奏，「基輔國家芭蕾舞團可說是國家名片，我們樂於和世人分享原汁原味的古典芭蕾舞劇。」

安妮可表示，舞團非常看重古典芭蕾舞劇的價值，「這些作品都是人類文明的資產，同時，我們還會有一些新編的現代芭蕾舞劇，都能表現不同的芭蕾舞特色。」

即將隨團來台的烏克蘭大劇院首席指揮密克拉．迪亞杜拉表示，現場演奏如同芭蕾舞劇的靈魂所在，「音樂很重要，是一切的根本，指揮必須扮演舞者和樂團之間的溝通橋梁，讓舞蹈和音樂之間可以均衡地融合。」

《睡美人》是柴可夫斯基的代表作之一，故事內容改編自童話故事，描述一名陷入沉睡的公主，最終被王子喚醒，兩人因而在一起。故事裡有黑暗仙女與紫丁香仙女雙方的角力，象徵善與惡的對抗，柴可夫斯基在創作時，依據角色的性格譜寫音樂，加上編舞家馬利尤斯的精心編排，以舞蹈和音樂交織出一個夢幻的世界。

密克拉．迪亞杜拉曾獲東京國際指揮大賽日本指揮協會特別獎，師承指揮家小澤征爾、伯恩斯坦、普列文等人，他表示：「柴可夫斯基以他豐沛的心靈，譜寫動人的樂段，那是藝術家腦海裡對於故事場景的想像，透過音樂表現，而我們每一次的現場演出，都在重現他的樂思。」

這回擔任音樂演出的是NSO國家交響樂團，密克拉．迪亞杜拉表示，每一個樂團的特色都不一樣，「雖然演奏的都是譜上的音樂，但不同編制的樂團、樂手，會展現不同的生命力與內涵，這樣的現場感，正是舞劇作品珍貴之處，我很期待和NSO合作。」

《睡美人》將於6月9日至10日，在台北國家戲劇院演出。

(中國時報)