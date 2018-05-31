傅達仁抵瑞士 定6月初安樂死

2018年05月31日 04:11 中國時報 報導林彥君

85歲資深媒體人傅達仁，因受胰臟癌末期所苦，為求善終積極推動安樂死法案，但瑞士當時正值冰天雪地機場關閉暫緩執行，他30日於臉書貼出抵達瑞士的照片，表示即將執行安樂死，他說：「到瑞士執行綠燈是我的權利，目前正在審查醫療證明，預計6月初執行安樂死。」

他體重僅剩40多公斤，每天要打3次嗎啡止痛，表示現在連止痛藥吃了都沒有用「活受罪」。他透露雖然捨不得家人，但是每天睡醒張眼都受病痛折磨，「家人一定會不捨，但是我每天痛得要死。」

友資助200萬

他也感嘆為推廣安樂死法案，現在已經是個窮光蛋，朋友資助他200萬元，讓他執行權利。他近期才到廣州求醫，注射雙抗疫苗治療，「活一天賺一天」，認為自己已多活了3個月，「已報答長官們對我不要隨便使用綠燈的期望，仗已打完。」他希望台灣儘速通過安樂死法案，「台灣是洗腎王國，癌末病人自殺率世界第一，插臥不能自理生活的老病人世界冠軍，我個人是個屁！比我狀況差的人更可憐。」

對此昔日台視老戰友盛竹如表示，並不知道傅達仁已經在瑞士；王彩樺和唐從聖日前才跟傅達仁聚餐，王說：「傅大哥當時沒有提起要去瑞士，只聊開心的事。」唐從聖表示：「用餐當天氣氛很好，百無禁忌，沒有提到要去安樂死，只說會戰到最後一刻。」

(中國時報)