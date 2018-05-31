許書豪：走音樂路大不孝

2018年05月31日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

許書豪走音樂這條路吃了不少苦，但都不願讓家人知道。（盧禕祺攝）

許書豪以《HOW》專輯入圍第29屆金曲獎最佳男歌手，他應「2018旺旺孝親獎」活動邀請，分享和父母之間的相處，入圍前跟入圍後差最多的地方，是讓父母能在親朋好友面前解釋兒子平常都在做些什麼，以往逢年過節家族聚會時，親戚問他父母兒子從事什麼行業，他都感到挺尷尬，「每次碰到那種時候，我都想替爸媽躲起來。」

許書豪18歲開始擔任詞曲創作人，也當過A-Lin演唱會的和聲，事業最低潮時期還當過街頭藝人。他曾獲得過許多音樂獎項，卻都不願告訴家人，入圍金曲後他第一個通知父母，電話那頭的父母早已經知道喜訊，「入圍後我選擇主動告訴他們，讓爸媽被問的時候能夠說兒子在做音樂，還入圍了金曲獎。」這是他第一次向家人報喜。

他表示，走音樂這條路某種層面而言其實就是最大的不孝，「因為這個工作永遠不會有穩定的一天，父母會擔心一輩子，以後有一天我為人父，自己應該也會擔心。」當他決定走這行，父母永遠會操心大於支持，好在自己是行動派，自律性高，家人都看見他的努力，並沒有阻擋他，「我有一個哥哥、一個姊姊，我就是個追夢的老么。」

母親在乎說謊

許書豪從小品學兼優，擁有國立交通大學碩士的高學歷，他沒做過特別叛逆的事，只有一次他翹掉輔導課跟同學跑去打網咖，媽媽發現後到場抓人，「最大的懲罰是我媽在一群同學面前罵我，把我抓出去，超級丟臉。」後來知道母親在乎的是他說謊，而不是泡網咖，此後銘記在心。

(中國時報)