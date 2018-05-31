談詩玲被奶奶遺忘心裡難過

2018年05月31日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

談詩玲（左）、呂雪鳳談到家人得失智症的狀況，當場淚崩。（羅永銘攝）

談詩玲將推出台語新輯《溪中月》，30日舉辦新歌〈無你那有我〉微電影首映，微電影由澎恰恰擔任導演，呂雪鳳、談詩玲則大演對手戲，談詩玲表示新歌靈感來自她高齡89歲的奶奶，她的奶奶12年前小中風後，引發重度失智症，「奶奶已完全不認得我，心裡真的很難過，奶奶以前很愛漂亮，我都學她，奶奶得失智症後，生活無法自理，變得邋邋遢遢，真的很不忍心。」

而澎恰恰也主動點名談詩玲演出微電影，她透露「我嚇到了，戲劇從未在我的選項裡，感謝澎恰恰的信任」，她更感謝呂雪鳳的熱情跨刀演出，讓她的戲劇處女秀充滿驚喜。澎恰恰表示，對談詩玲的首次戲劇表現，原本預期僅80分，但現在打95分，大讚：「她是天生的演員。」談詩玲則說經歷大螢幕初體驗，讓她的心臟增強許多，也許可以再嘗試多一些的戲劇體驗。

呂雪鳳憶亡父痛哭

談詩玲、澎恰恰、呂雪鳳3人都有照顧失智症家人的經驗，昨呂雪鳳談到17年前過世的爸爸，當場淚崩，痛哭失聲。她憶起爸爸中風長達11年，5年無法下床，爸爸過世前4年還罹患失智症，她與姊姊全力照顧，她當時為養家，每天忙拍歌仔戲，半夜回家後仍要幫爸爸洗澡，長年累積的壓力，讓她精神崩潰：「曾經想過全家一起走！」

呂雪鳳過去與姊姊親力親為照顧爸爸，不請看護，「我會打針、拍痰、揉肚子，還會戴手套抹油挖大便，因為中風大便都很硬排不出來，不能長期灌腸，否則會脫肛。」而一旁的澎恰恰則表示與呂雪鳳認識多年，他昨是首次聽到她爸爸的事，「雪鳳姊很堅強，我也嚇了一跳，我們認識這麼久，她沒有講過這些。」

喚起重視失智老人

50歲的談詩玲自台視《我要當歌手》選秀節目脫穎而出，2年前發行首張專輯，她大方透露與老公結婚多年仍相當恩愛，老公還送她千萬跑車，她近年除了歌手身分外，日前又受邀擔任「臺灣向陽關懷協會」理事長，她熱心公益，長期赴養老院探望長輩，她說：「我是志工啦，只是盡一點點力而已。」只希望藉由微電影能喚起大家對失智老人問題的重視。

(中國時報)