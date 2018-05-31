楊晴約會羅平冒粉紅泡泡

2018年05月31日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

楊晴（右）、羅平劇中相逢泳池，曖昧指數飆高。

TVBS首部自製八點檔《女兵日記》最近正在屏東如火如荼拍攝中，飾演排長的楊晴與羅平，除了經常累到不知道自己是去拍戲還是真的去當兵，楊晴說，最沮喪的是遇到喊口令罩門。

楊晴多次喊錯口令連累大家，最誇張的一次是她喊的節奏不對，害4、5個班共約700人在大太陽底下步伐錯誤而一再重拍。超愧疚的她超想哭，只能到旁邊先冷靜、不斷練習。

秀泳裝嫌下盤不OK

楊晴和羅平「當兵」2個月後，都黑了一大圈，本來說話小小聲的楊晴還自嘲現在嗓門超大，日前拍攝一場她度假時身穿泳裝戲水，與心儀的學長羅平相遇的戲，兩人還在墾丁的度假飯店享受燭光晚餐，這讓早已因戶外操兵戲而變黑、燒聲的楊晴覺得「超幸福」。被問穿泳裝的楊晴身材如何？羅平說：「她一直嫌自己的下盤，我覺得ok啊！很漂亮、苗條。」

楊晴說，羅平在開拍前是「白浩克」、「油脂跟肌肉的混合體」，整個很大一隻。羅平說，自從確定開拍後，天天在頂樓天台運用曬衣架做腹部運動，加強自主訓練，果然大變身。身高180公分的他，目前體重78公斤。

狂曬4小時變黑妞

兩人一開始進劇組都被導演嫌太白，私下相約跑到海邊助曬。羅平是將椰子油塗滿全身躺在陽光下曝曬，果然兩天見效達標。本來還需要助曬的楊晴，則是因為一場游泳戲，在陽光下連續曝曬4小時，瞬間成了小黑妞。

採訪當天兩人在墾丁飯店泳池畔拍照，自然互動打罵嘻笑，現場散發粉紅泡泡，連一旁的小女孩遊客都問記者：「他們拍完戲會結婚嗎？」羅平聽聞後笑說：「那也要看女方的意願啊！」楊晴立馬回：「是要看你要不要娶我吧！」

(中國時報)