佳士得春拍 台灣藝品搶手

2018年05月31日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

港星李佳芯配戴8克拉藍鑽項鍊，以近22億台幣拍出。（佳士得提供）

曾是洛克菲勒家族珍藏的天然珍珠項鍊，以200萬美金（約6000萬台幣）落槌。（佳士得提供）

台灣雕塑家李真的《黃金雨》以994萬港幣（約3800萬台幣）落槌，成交價是6年前的5倍。（佳士得提供）

台灣畫家林壽宇以極簡淨白打造的畫作，以420萬港幣（1620萬台幣）落槌。（佳士得提供）

Richard Mille Perini Navi Cup陀飛輪鑽表以442萬港幣（約1713萬台幣）拍出。（佳士得提供）

勞力士的Daytona「保羅紐曼檸檬」腕表以982萬港幣（3800萬台幣），為鐘表類全場最高價。（佳士得提供）

佳士得香港春拍於昨（30日）圓滿落幕，從拍品的落槌價一窺大趨勢，不論是藝術作品、繪畫、珠寶鐘表，甚至是名牌包，稀有性愈高、名人加持的收藏品，往往增值空間也愈高，與其一窩蜂地追捧流行商品，倒不如鎖定世上獨一無二的珍稀物件。

趙無極畫作創自身第3高價紀錄

眾所矚目的趙無極1959年的畫作《14.12.59》，在佳士得以近1.77億港幣（約6.8億台幣）落槌，為藝術品項目的最高價，並創下趙無極畫作第三高價的紀錄，據悉買家來自台灣。值得一提是，台灣雕塑家李真的《黃金雨》和台灣畫家林壽宇的畫作，也都以高出起拍價數倍的價格落槌，被視為最具投資潛力的亞洲藝術家。

佳士得亞洲區副主席張丁元指出，這次的拍賣結果一如預期，趙無極畫作仍是整場最亮麗的焦點，但可瞧出買家不再盲目追高，轉而關注其他更有潛力的藝術家，如「極限藝術」的台灣畫家林壽宇，以及繼朱銘之後台灣重量級雕塑家李真，都在這次春拍有相當亮麗的表現。

彩鑽稀有 身價不斷創新高

以往拍賣會上常是百克拉大顆鑽石的天下，但近幾年因為彩鑽非常稀有，逐漸成為拍賣會的主角。以MOUSSAIEFF設計的8克拉鮮彩藍色鑽石鍊墜為例，正由於彩鑽稀有難求，一直到拍賣會前夕才正式曝光，最後以5.63億港幣（約22億台幣）落槌。

名人加持也是關鍵，一件洛克菲勒家族收藏過的珍珠項鍊，有了洛克菲勒家族背書，自然身價不凡，藏家曾在20年前以50萬美金購入，如今則以200萬美金（6000萬台幣）拍出。

Richard Mille買家 瘋狂競價

一如預期，勞力士的Daytona「保羅紐曼檸檬」腕表以982萬港幣（3800萬台幣）拍出拿下鐘表類第1名，且創下該系列腕表的世界拍賣紀錄，但值得注意的是深受年輕族群喜愛、街頭潮味十足的Richard Mille腕表，則拿下2、3名。

佳士得全球鐘表部副總裁John Reardon指出，喜歡Richard Mille的藏家相當獨特，人數不多，但會在拍賣會上不斷舉牌競價，完全不把錢放眼裡，可說是打入上流社會的必要配件，被表界暱稱為「The Billionaire’s Handshake」（億萬富翁的握手）。

(中國時報)