2018年05月31日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

DELVAUX Brillant系列黑白圖騰牛皮寬版小型肩背包，20萬1300元。（DELVAUX提供）

FENDI FF Logo別注系列迷你Kan I包款，價格店洽。（FENDI提供）

女神卡卡日前現身紐約街頭時，以一襲FENDI 2018秋冬裙裝搭配FF logo透視尖頭鞋款，凸顯她瘦身有成的身材曲線。（FENDI提供）

選穿VALENTINO白色洋裝的女神卡卡，洋溢50年代的性感俏麗氛圍。（CFP提供）

向來以搞怪造型聞名的女神卡卡（Lady Gaga），近來轉性改走名媛風。正緊鑼密鼓錄製新專輯的她，日前換上一襲復古黑白印花洋裝，梳起包頭，演繹如同美國前第一夫人賈桂琳甘迺迪般的優雅風範。而她手中拿著的經典黑色Brillant包款，正是出自賈姬的愛牌DELVAUX。

誕生於1958年布魯塞爾的Brillant包款，是比利時DELVAUX旗下最廣為人知的系列之一，每只Brillant包皆由64塊不同形狀的精選皮革及鍍金銅製配件打造，外型獨特的圓潤線條，彰顯不褪流行的雋永情調。

除了淑女小洋裝外，卡卡更選穿出自FENDI 2018秋冬裙裝搭配FF logo透視尖頭鞋款現身紐約街頭，立體肩線設計及打褶下襬，更凸顯出她瘦身有成的身材線條。另套風情萬種的VALENTINO白色洋裝，則洋溢50年代的俏麗氛圍，在貓眼太陽眼鏡、手拿包的陪襯下，整體感十足。

(中國時報)