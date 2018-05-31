百貨慶端午 四大天王粽出動

2018年05月31日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

微風超市「晶華酒店」晶典粽香禮盒，5入1080元。（微風提供）

新光三越暢銷台灣味名粽禮盒8入999元，附有高雄老店「協和蒸籠店」竹編蒸籠，6月8日前刷貴賓卡、聯名卡95折。（新光三越提供）

百貨端午粽緊鑼密鼓預購，遠東百貨和新光三越預購起跑得早，熱賣粽以傳統口味和獨家款最受歡迎；遠東SOGO主打健康粽、極品粽、甜蜜粽、功夫粽「四大天王粽類」；微風預購滿20萬元送「保羅傑香檳」皇室婚禮香檳，巧迎6月婚禮旺季。

福源登新光三越預購榜首

新光三越端午粽24日起預購，目前嘉義福源栗子香菇蛋黃肉粽和新竹傻瓜粽干貝櫻花蝦粽與去年排名一樣，暫居1、3名；獨家的「暢銷台灣味名粽禮盒」衝到第2名，可吃到冠軍的嘉義福源，與去年亞軍台南楊哥楊嫂特製肉粽，及花蓮涂媽媽特級香粽、石門劉家經典北部大肉粽，可見首次綜合東西南北名店粽受歡迎。

遠百上月至今預購近1個半月，竹南懷舊經典傳香粽目前逾500組，是最熱銷的地方名粽；億長御坊湖州粽招牌組合、蔬心坊養生黑糯米粽組、竹南懷舊御品鱒鮭粽、蔬心坊花生素粽也進排行榜。香格里拉遠東飯店台北、台南總組數超過700組，晶華酒店台式佛跳牆香米粽總組數超過200組，都是熱銷五星級飯店粽。6月18日前刷遠東快樂信用卡單筆滿888元加贈HAPPY GO點數50點；買2件以享95折。

SOGO極品粽送禮有面子

SOGO台北店和天母店25日至6月18日集合名店、餐廳粽超過百款預購，健康粽有寶來發、紅火食品坊，頂級食材的極品粽精選晶華酒店與麗緻巴賽麗，甜蜜粽有紅豆食府和奇華，功夫粽有楊哥楊嫂和鼎泰豐等。6月12日、14日忠孝館有「香包粽子動手做」，6月16日復興館有「藝術艾草菖蒲慶端午」，皆有活動慶端午。

微風端午禮品專刊即日起至6月18日特色禮盒近150款，包含名廚香粽、新鮮果物、精選美酒、頂級肉品、醇品茶香、特選熟食、區域限定及各式伴手禮等，名店粽有15款名店粽，包括晶華、香茅廚、上海茶樓等，與甜點禮盒最受好評，預估可帶動業績成長2成。（未成年請勿飲酒）

(中國時報)