量販超市預購 單顆粽名列前茅

2018年05月31日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

愛買獨家阿添師紅藜高纖肉粽180g x 6粒，499元。（愛買提供）

愛買獨家捷康韓式泡菜肉粽，160g x 5粒，209元。（愛買提供）

全聯古錐師川味麻辣粽，少見的創新口味，加入朝天椒粉先辣後麻，180g x 6粒，798元。（全聯提供）

家樂福獨家翰王府麻油雞粽，麻油雞配上栗子、花生、蛋黃、香菇、冬蝦等，每粒約180g、58元。（家樂福提供）

全聯呷七碗國宴極品干貝粽，遵循傳統北部粽做法，使用國產優質長糯米，210g x 6粒，458元。（全聯提供）

6月18日過端午節，家樂福、愛買粽子預購排行出爐，呷七碗、立家潮州粽等傳統口味和適合個人享用的單顆粽名列前茅；訴求健康的紅藜和可溯源的安心食材夯，創新口味也來搶市，像是全聯與名廚郭主義合作的古錐師川味麻辣粽、愛買捷康韓式泡菜肉粽，就是要以辣、酸刺激食欲和買氣。

家樂福60款粽6月18日前預購，新品占3成，首度因應一人經濟，有翰王府麻油雞粽等5款名家獨享粽；2日預購以來單入的呷七碗全福家鄉蛋黃粽奪冠，得福旗下5至10粒裝的石門農會十八王公肉粽、立家湖州鮮肉粽、立家湖州蛋黃鮮肉粽、總舖師蛋黃香菇花生肉粽包下2至5名，至今整體業績較去年同期增逾1成。

6月2、3日家樂福在北中南4家分店舉辦「Fun粽吃-粽子發表會」活動，有限量10元銅板粽搶購活動、百人親子包粽大賽。6月3日前使用家樂福好康卡／聯名卡，每滿688元送50元現金折價券；每滿988元再加贈十八匠作四神龍骨湯及原萃日式纖綠茶。

愛買本月起至6月18日成立「端午名粽」專區，義美、呷七碗等50款粽，花雕雞、豬腳等新口味占2成，期間消費滿500元送40元熟食／烘焙回購現金折價券，提早帶動2成買氣。

去年賣破萬包的福源大花生肉粽，今年2周賣3600份居冠，且推出可即食的35元單粒裝，其次南門市場潮州粽系列，由華園湖州蛋黃鮮肉粽、立家臘味鮮肉粽聯手賣2500份，台灣好粽傳統北部粽、冠軍雙饗粽因每店限量，一上架就被掃光。

全聯25日至7月5日31款端午粽預購，在去年熱銷款、創意粽、客家粽及冰心粽外，主打名店、名廚款，包括呷七碗、饗城、立家等，與阿秋師、 阿添師、郭主義等，郭主義研發的古錐師川味麻辣粽及五穀養生粽口味獨特，單顆約32至133元間，平價和高價兼具。

(中國時報)