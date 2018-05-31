新口味創意粽、冰粽 誘客嘗鮮

黑橋牌黑豬香腸粽（左），6入570元；北海道干貝紫米黑豬肉粽（右），擁整顆北海道上等干貝，搭配精燉黑豬梅花肉，5入805元。（黑橋牌提供）

友善列印
中國時報
報導
新東陽新品茶油藜麥粽，含香濃的「客家茶油」，預購率最熱門，單顆75元。（新東陽提供）
新東陽新品梅干扣肉粽，梅干扣肉是客家經典手路菜，單顆95元。（新東陽提供）
SOGO復興館、天母店「紅火食品坊」紅藜高鮮肉粽，6入500元。（SOGO提供）
星巴克紅茶紫薯地瓜星冰粽，綿密鬆軟紫薯地瓜，呈現獨特香濃口感，搭配夏日沁涼禮盒990元。（星巴克提供）
采采端午冰粽限定禮盒推出檸檬、火龍果、哈密瓜3種口味，每盒1480元。（采采食茶提供）

業者觀察，民眾雖然偏好傳統粽子，品牌競爭雖多，但每年的獨家新口味還是能帶進買氣，而且老店仍有一定幅度的成長，一場端午檔期賣出數十萬顆不是問題。

新東陽去年賣出近30萬顆，今年推出由自營客家餐廳「臻好食客棧」研發的客家風味粽，預估整體端午粽業績將可成長15%。客家風味粽預購已超過5成，特別是梅干扣肉、茶油藜麥粽最受歡迎。

黑橋牌20年來已賣超過400萬顆粽，每逢端午檔期，平均1天要包出5000顆粽子。招牌黑豬香腸粽販售近8年，銷量突破30萬顆。行銷部劉子寧表示，黑豬香腸粽開發靈感來自「大腸包小腸」，以自家黑豬肉香腸整條入粽。

星巴克每年熱銷的星冰粽，今年推出以台灣在地食材製成的紅茶紫薯地瓜星冰粽，跟口感酸甜的蜂蜜莓果星冰粽；采采食茶也推出創意冰粽，挑選當令在地水果，分別佐以烏龍茶、桂花等精緻食材入味，有檸檬紅烏龍、火龍果白桃，及哈密瓜鳳梨3種口味。

(中國時報)

量販超市預購 單顆粽名列前茅 汽車體驗行銷當道

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。