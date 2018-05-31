新口味創意粽、冰粽 誘客嘗鮮

2018年05月31日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

新東陽新品茶油藜麥粽，含香濃的「客家茶油」，預購率最熱門，單顆75元。（新東陽提供）

新東陽新品梅干扣肉粽，梅干扣肉是客家經典手路菜，單顆95元。（新東陽提供）

SOGO復興館、天母店「紅火食品坊」紅藜高鮮肉粽，6入500元。（SOGO提供）

星巴克紅茶紫薯地瓜星冰粽，綿密鬆軟紫薯地瓜，呈現獨特香濃口感，搭配夏日沁涼禮盒990元。（星巴克提供）

采采端午冰粽限定禮盒推出檸檬、火龍果、哈密瓜3種口味，每盒1480元。（采采食茶提供）

業者觀察，民眾雖然偏好傳統粽子，品牌競爭雖多，但每年的獨家新口味還是能帶進買氣，而且老店仍有一定幅度的成長，一場端午檔期賣出數十萬顆不是問題。

新東陽去年賣出近30萬顆，今年推出由自營客家餐廳「臻好食客棧」研發的客家風味粽，預估整體端午粽業績將可成長15%。客家風味粽預購已超過5成，特別是梅干扣肉、茶油藜麥粽最受歡迎。

黑橋牌20年來已賣超過400萬顆粽，每逢端午檔期，平均1天要包出5000顆粽子。招牌黑豬香腸粽販售近8年，銷量突破30萬顆。行銷部劉子寧表示，黑豬香腸粽開發靈感來自「大腸包小腸」，以自家黑豬肉香腸整條入粽。

星巴克每年熱銷的星冰粽，今年推出以台灣在地食材製成的紅茶紫薯地瓜星冰粽，跟口感酸甜的蜂蜜莓果星冰粽；采采食茶也推出創意冰粽，挑選當令在地水果，分別佐以烏龍茶、桂花等精緻食材入味，有檸檬紅烏龍、火龍果白桃，及哈密瓜鳳梨3種口味。

(中國時報)