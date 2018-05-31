2018年05月31日 04:11 中國時報 陳大任 報導

「She’s Mercedes計畫」初選10名PIONEER自信駕馭者齊聚一堂，分享她們熱愛駕駛的理由。（台灣賓士提供）

LEXUS與UCC合作，引進旗下頂級咖啡COFFEE LOVER’s PLANET（CLP）概念。（和泰提供）

體驗行銷是最直接、有感的方式，消費者馬上就能瞭解業者的服務與商品品質。LEXUS主打「Experience Amazing」，甫完成的濱江據點不僅擁有最佳視野景致，還引進UCC頂級咖啡，提供客製化精品咖啡服務；Mercedes-Benz積極為女性設計由我開駛「She’s Mercedes」手握方向盤體驗活動，號召女性藉由生活經驗的交流分享，追尋自主自信的生活。

LEXUS濱江將於6月4日正式營業，為了提供車主Amazing的體驗，引進UCC頂級咖啡COFFEE LOVER’s PLANET（CLP）及提供10款不同產區、風味的精選咖啡豆，以及仿手沖、虹吸式、氣泡、義式等4種沖泡萃取方式，將咖啡豆的魅力發揮到極致，咖啡師將會在現場引導車主，藉由聞香挑選自己喜歡的咖啡豆，並依顧客的選擇進行沖泡萃取，打造專屬客製化的精緻咖啡服務體驗。

台灣賓士表示，歷史上首度駕駛汽車完成長途旅行的人是貝莎‧賓士（Bertha Benz），她的丈夫正是Mercedes-Benz創辦人卡爾‧賓士（Carl Benz），因為她的勇氣與自信而創下劃時代之舉，「She’s Mercedes」擷取這個概念，推出以女性分享圈為主全球性活動，鼓勵女性互相學習影響並扶持成長，包括藉由體驗駕馭S-Class及E-Class，享受掌握方向盤、享受掌握自信人生。

(中國時報)