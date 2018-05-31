2018年05月31日 04:11 中國時報 文／苦茶

各位愛書的朋友，您不厭其煩其重其累，把一本本一套套書運藏書房裡，但是，您能想像書房被盜竊的景象嗎？

四月下旬某日早上八時，我準備出門上班，老婆接起一通電話，是我媽從樓上書房打來，從聽筒傳出來的話語聲大且沉，三步之外的我都聽得清楚。媽媽上氣不接下氣，要喘喘不出來，顫抖地說：「樓上書房著賊偷阿啦！整個書架的書掉到滿地都是，電視也從檯子翻倒下來！」

記憶中從小到大住過新北市的板橋、三重、蘆洲等地，每個住處都遭過小偷，住三重時甚至有人半夜摸進後院偷爸爸精心栽培的冠軍犬。雖然財物損失不大，但乍睹洞開的門窗、翻開的抽屜、四散的雜物、躺倒的椅子、髒汙的腳印，心頭沉重無助，小偷不但侵犯我們家，也侵犯我們平和寧靜的心。

我媽這輩子被偷怕了，心靈受創至深，如今家裡若有風吹草動，例如聽到預期外的開門聲、走動聲、見燈光大亮而不見人，她都放大想像，擔心是小偷潛入。平常已十分防備十分緊張，如今果然遇到，這突發狀況真太要命。

媽媽習慣每天一早上樓洗衣服，陽台洗衣機運作時，她就待在書房看電視等。那天樓上書房門鎖得好好的，但是打開門後看到書也倒、電視也翻的慘況，衝擊太大，一時腿軟，人跪倒壓在薄薄的液晶電視機上。驚魂尚未定就趕忙打電話下來。

乍聽遭竊，我半信半疑。既然門鎖得好好的，小偷需要製造密室嗎？整個書房最值錢就那台日牌42吋超薄液晶電視，既然沒搬走就不像鬧小偷。至於滿屋子書呢，若裝滿一箱可比磚頭夭壽重，出了這房間只能稱斤賣，誰要偷？房中是有幾冊所謂珍本，但有價值卻沒價錢，變現困難，若偷兒有眼力能挑出珍中之珍，也算是「才偷」了。但值此衰世，尚存在「才偷」否？

我查看書櫃，一眼就知道發生什麼事。哪是竊案？一切只是書櫃承板被書壓垮。

為充分利用空間，此高櫃貼牆，前方擺了矮櫃、視聽櫃、電視及其臺座。書櫃有三層承板。最下層局部被視聽櫃擋到，只放一排書。最上兩層則每層被我塞滿前後兩排書。重量可觀。記得昨晚深夜熟睡時感覺似乎有一小地震，推測在地牛微抖之下，最上層承板與承重支軸接觸處被地震力與書的重量壓破碎，整塊承板歪斜脫落，板與所有書滑跌直下，向四面八方奔灑；有的直接摔落著地；有的落在視聽櫃及矮櫃上；有的掉到下方第二層承板，額外增加重量與衝擊力使得靠外側兩支承重支軸也失敗，板子脫落一半，又灑出一大半的書。最後，這股書的土石流猛力衝撞下方電視機，使之脫離臺座，跌落仆地。

簡單說，純粹是書主人折磨一老舊書櫃導致的書齋書災。

此書櫃本非書櫃。是他人淘汰不要的展示櫃，被我接收，擺上書逕稱它為書櫃。它原本嬌貴非凡，承板上只擺過藝品、珠寶、陶瓷器等精細雅緻之屬，設有插座必要時可以拉燈打光照明。入我家門後，洗淨鉛華，歸於平淡，承載死沉粗笨的書本，簡直是小姐淪落為苦力。主人任意堆書上架，一本變兩本，一排變兩排，早已超過它嬌弱的耐重能力，但我卻天真以為它可以永遠撐下去。

我向媽媽及老婆解說案情真相。老婆安撫老人家：「媽媽阿，我們家樓上書房根本沒有值錢東西，就算真的被偷也不必著急驚嚇，萬一心臟嚇出毛病可不好。尤其這些書阿，這麼累贅，吼，小偷要是有本事搬走那也不錯啦。」聽聞此言，前段頗有理，後段則不敢置一詞，惟呵呵以對而已。

待從頭收拾舊河山。把散落的書集中起來，電視搬回臺座，開機檢查功能尚正常，但面板從平面變成時髦的弧形了。書櫃比較麻煩。目前無經費購置新櫃，不擅勞作的我只好冒充木工大匠來修理。世界上有五分之四的書櫃採用活動承板，設有許多插孔以調整每層高度，但是一旦書本放上去，大局定矣，書主再也不可能沒事找事去調整層間高度。經此一崩，我乾脆用幾十支長釘胡亂把承板釘死，不能美觀，只求它不要再垮。

治理書災猶如治水，適當疏導勝過全力防堵，減輕書櫃負荷勝過補強書櫃結構。原兩層四排合計約兩百多本書，可以疊成三個一公尺高書塔，不宜全體搬回原位。篩選淘汰，仍想藏想讀的才請回書櫃，其他就堆疊暫置一旁。唉，我終於認了，是時候該找二手書店來協助斷捨離。

整個書崩事件有四個受害者：即將被割捨的書、先被壓壞繼被亂修的書櫃、摔地變形的液晶電視及驚嚇的我媽。究其因，都是我的貪婪苟且所致，罪過罪過，深深懺悔。奉勸藏書的朋友們，與其擔心地板是否會被壓壞，不如先擔心書櫃是否會被壓壞，藏書堆書要量力而為，量你的力與書櫃的力。同時也向偷兒重申，不只書房，我家全屋都沒有現金、珠寶或高級家電，光顧寒舍只是浪費你我時間精力罷了，尚請諒察。

(中國時報)