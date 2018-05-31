授權，我有權可授嗎？

2018年05月31日 04:11 中國時報 王鼎鈞

一主編先生，您好！

您在編寫一部翻譯的書，打算轉載我的三篇短文，這是對我的賞識。

我想您使用這三篇文章，除了原文轉載，還要譯為英文。您一定明白，原文轉載，涉及出版物的重製權，譯為英文，涉及翻譯權，您認為不過區區幾千字而已，可以輕鬆授受，其實對一個作家來說，這是大事。您這本書大概要選用很多人的作品，並不是每個人的想法都跟您一樣，只有正確面對著作權的問題，取得最大公約數。授權的手續繁瑣，您最好擬妥合約，隨函發出，把該說的話一次說清楚，否則信件往返問答，不知要花多少時間。

至於我的情況，這三篇文章的同意權並不在我手裡。您是從我的一本散文集中發現這三篇文章，這本書的版權目前歸出版社所有。出版合約中有一條，我不能把這本書的一部分或全部再授權他人使用。出版社當然要保護他的權益，幾乎所有的出版合約都有這麼一條。不過我仍然願意寫信給出版社，詢問我是否可以向您授權。

但願一切順利。

鼎拜

二

主編先生：

來信說，您的新書和我的散文集在同一家出版社出版，您已和出版社的有關單位討論過，他們認為既然兩本書同屬一個出版社，編輯人從這一本書中調用幾千字到另一本書中，應該沒有窒礙，只要作者同意，根本不需要合同。

是這樣嗎？我很懷疑。一個出版社，他出版了一萬本書，他可以使用這一萬本書裡面的文章，毋須經過原書著作權所有人的同意？那出版了莫言全集的出版社，可以任意轉載、摘錄莫言的文章，可以使用莫言的作品編輯各種選本，各種注釋本，各種插圖本，而毋須經過莫言的同意？那出版了李敖全集的出版社，可以任意轉載、摘錄李敖的文章，可以使用李敖的作品編輯各種選本，各種注釋本，各種插圖本，而毋須經過李敖家人的同意？

這件事，我已請我的責任編輯去問他們的版權部，我得以他的答復為準。

來信說毋須簽訂合約，不知何故？據我所知，版權是個法律問題，單單電腦通信磋商是沒有法律效力的。站在您的立場上設想，您也應該爭取有個書面紀錄才是。還有，您的書，目前在甲出版社出版，您使用大家的作品，也許都不需要授權的合同，五年以後，十年以後，您的書也許換到乙出版社出版，那時候，乙出版社可能要查看大家的授權同意書，您得重新徵求大家的同意，才可以在乙出版社出版。那時候，您到哪裡去找大家？

鼎拜

三

主編先生：

來信敬悉。看來我需要解釋幾句。我之所以沒有一口答應授權，並非想要權利金，我的重點是，不要違反我和出版社簽的合約。我非常注意誠信細節，這是小人物立身之本。我只是懷疑我是否有權可授，我的問題是，桃花流水的出版合約載明我不得把「一部分或全部」授權他人出版，如果我授權，豈不就是違約？

主編先生，商業行為，合約比法律優先，神聖不可侵犯。英雄可以違約，常人不能違約，強者可以違約，弱者不能違約。咱們行走江湖，在家靠父母，出外靠合約。我不能違約，即使在對方重金下我也不會違約。即使能增加擴大我的聲望我也不會違約。如果我公然違約，何以對出版社的法務部？何以對出版社的責任編輯？我又何以要求這家出版社對我守約？這是一個法律問題，我要等待版權部門的意見。

主編先生：如果合作成功，我放棄權利金。但是人心不同，各如其面，一定有很多作家認為，您的書上市行銷，這是商業出版，是營利事業。至於說這本書銷售的對象有限，可能虧損，那是投資人的風險。您想找一群作家來分擔風險，苦行高僧，沿門托缽，未必家家都修佈施波羅密，辦起來事倍功半。希望您豁達處之，不要生氣。（待續）

(中國時報)