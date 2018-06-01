狂開冷氣 收到帳單會揪心！夏月電價啟動 漲很大

繪圖：陳敏捷

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中國時報
／台北報導
夏月、非夏月電價比一比

氣溫創百年來新高，爆熱天候，民眾狂吹冷氣，只是今起一連4月適用費率較高的夏月電價，加上今年4月調漲500度以上級距電費，不加克制爽開冷氣的後果是，收到電費單時恐會揪心！依台電資料，換算一般家戶在夏月開冷氣時間較長，用電成長逾4成，平均一期電費增約880元；若用電度數成長更多，超越500度門檻，電價甚至可能暴漲1倍。

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超過500度 電費恐增1倍

昨天即使鋒面接近，氣溫略降，但悶熱情形依舊。依台電資料顯示，尖峰用電高達3671.31萬瓩，創下今年用電、歷史5月用電，以及史上用電第2高紀錄。退休族陳媽媽說，「太熱了，雖想省電，到了近中午還是忍不住，開冷氣，不然即使坐著不動也汗流浹背。」

連日高溫，5月用電爆表創下新高，行政院發言人徐國勇昨表示，今年不會限電，因為今年比去年好，去年備用容量剩7.1％到7.2％左右，今年有11％多，接下來還有幾個機組會陸續完成，備用容量還會再提升，保證不會限電。

政院保證 今年不會限電

針對夏月電費較貴，台電則指出是「用電量」與「電價」同時增加， 以夏月家庭平均1個月用電420度為例，較非夏月增加121度，電費則增加440元，其中115元因適用夏月電價所致，其餘325元為用電量增加導致電費上升。

不過，凍漲4年的電價在今年4月起電價調升、平均漲幅3％，並提出配套措施，住宅用戶500度以下、小商家1500度以下用電不調。但仍有約260萬戶住戶、小商家、工業用戶受影響。且用超過此度數以上用戶與商家，平均漲幅達7.3％。

依台電資料顯示，500度以上用戶平均夏月用電851度，因使用習慣關係，與非夏用的847度差距不大，每月電費增加516元。但依若與去年未漲電價前的非夏月電費相較，高出706元，一期下來增加逾1400元。

便當、蔬果 都面臨漲價

對於今年以來油價與電價分別有波調漲，台經中心主任吳大任表示，主計總處近來公布的消費者物價指數（CPI）仍維持2％以下，但油、電雙漲，讓民眾在5月消費者信心指數（CCI）中、對「未來半年國內物價水準」的指標信心降至46.25點，為9個月以來的新低。吳大任解讀，指數只要跌破50點大關，就意味民眾對物價的信心是「嚴重悲觀」，而CCI調查的是民眾的主觀感受。

吳大任認為，油電雙漲後，民眾幾乎每天購買的便當、飲料、小吃，都面臨漲價壓力，接下來進入颱風季，蔬菜、水果也因為產量不足而上漲，預估短期之內民眾對物價信心難以呈正面反轉。

(中國時報)

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