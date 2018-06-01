太平洋司令部 更名印太司令部！美稱陸是最大長期挑戰

2018年06月01日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美軍太平洋司令部5月30日正式更名為印太司令部。原美軍太平洋司令哈里斯上將則在交接儀式上聲稱，北韓仍對亞洲和平構成最迫切的威脅，但大陸懷抱著「霸權夢」，則是美國面臨的最大長期挑戰。

即將接任駐南韓大使的哈里斯表示，「北韓仍是我們最迫切的威脅，具核武能力的北韓擁有了射程可及於美國的飛彈，是無法被接受的」，但他接著強調：「中國仍是我們最大的長期挑戰，如果美國與我們的盟友及夥伴無法齊心協力，中國在亞洲的霸權夢想就會實現」。哈里斯在列舉盟友和夥伴時還特別提到了台灣。

哈里斯名言「今夜就可以開戰」

美國國防部長馬提斯在夏威夷珍珠港舉行的交接儀式上宣布，太平洋司令部更名為「印度－太平洋司令部」。馬提斯說：「幾十年來，這個司令部一直有根據形勢變化做出調整的傳統，隨著美國把焦點放在西邊，今天這一傳統再次顯現出來。」馬提斯已啟程赴新加坡，出席6月1至3日舉行的年度「香格里拉亞洲安全對話」。

哈里斯的司令遺缺由海軍上將戴維森接任，戴維森也因此成為首位印太司令部司令。哈里斯擔任了美軍太平洋司令3年，曾經屢次批評大陸在南海強化軍事部署的行動，並堅持美軍繼續執行南海「自由航行」任務。他最有名的一句話就是，美軍「今夜就可以開戰」。

陸方反批美沉迷、追逐霸權

針對哈里斯的言論，大陸外交部發言人華春瑩31日表示，陸方已經多次公開鄭重聲明，大陸發展不對任何國家構成威脅。她反批美國說：「沉迷和追逐霸權的人，總會覺得別人在覬覦自己的霸權。」

美軍太平洋司令部更名同一天，也宣布舉行「環太2018」多國海上軍事演習的具體日期和細節，除大陸和台灣外，所有南海主權聲索方都將出席今年的環太軍演，當中包括汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和越南等五國。演習的日期是6月27日至8月2日，地點在夏威夷州和加州。

而就在「川金會」即將登場前，美國空軍罕見在沖繩的美軍嘉手納空軍基地部署14架F-22「猛禽」匿蹤戰機，預計時間一個月，30日已有10架抵達。美軍F-22戰機本月稍早也參與了美韓聯合軍演，當時引起北韓的強烈不滿。而在此時部署多架最先進的F-22戰機，目的似乎也是在向北韓施壓。

(中國時報)