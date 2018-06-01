兩岸青創大賽被卡關！嚴審再開槍 北京台辦來不了

2018年06月01日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北—北京報導 ／台北—北京報導

蔡政府卡關兩岸交流，延伸到兩岸青年創業活動。圖為台青創業基地在福州市海峽兩岸青年創業孵化中心揭牌成立。（中新社）

陸委會射嚴審三箭

在移民署聯審會以「有統戰疑慮」出手卡海峽百姓論壇後，蔡政府嚴審再開第二槍。據了解，第三屆「京台青年創新創業大賽」複賽，6月將在台灣舉行，往年皆由北京市台辦副主任于鳳英率隊來台，但今年于鳳英已確定來不了，其所率領的大陸公務團其他成員，審核也仍被卡關。曾參與該競賽的台青表示，蔡總統說大陸「充分顯露出不安與缺乏自信」，但政府這一連串阻擋，反而看出是誰不自信。

「京台青年創新創業大賽」是由北京台資企業協會發起，北京創業孵育協會、台灣中華創業育成協會共同主辦的創業大賽，今年已邁入第三屆，近日進入到複賽階段，共分為三場次，5月25日剛在北京舉辦完，6月8日、13日將分別在台北高雄舉辦複賽。

已辦三屆 首次遇刁難

儘管名義上屬民間活動，但北京台協背後仍有台辦色彩，北京台辦每年也都會派官員與會。

據知情人士透露，今年6月，于鳳英原訂也要率隊來台參加複賽，行程已經空出來，但台灣方面的審核遲遲無法通過，前後已補件三次，共審核了四次，仍沒通過，最終索性撤件。

審核四次 始終沒過關

知情人士透露，去年于鳳英來台參加該活動時，從未遇到此情況，于這次私下表示，不希望因個人身分因素，造成公務團其他成員也無法赴台，因此選擇撤件，她不希望在兩岸氛圍不佳的此時「刺激」台灣當局，影響活動舉行，她相信即使個人被阻擋，也斷不了好的活動和青年交流。

其實，該賽事舉辦三屆以來，都是在蔡政府時代，也屢有「狀況」，第一屆台北場選在台北科技大學，高雄場在義守大學，但因北科大是公立大學，又有台辦官員參加，校方遭政府關切；第二屆因而就只在義大舉辦；今年第三屆台北場，選在張榮發基金會，高雄場則在義大皇家酒店。

政府心虛 作為缺自信

曾參與該賽事的台青表示，創業大賽對年輕人是有吸引力的活動，政府做再多阻礙，也沒法擋住台灣年輕人用腳投票，蔡總統才說大陸不安缺乏自信，但政府這樣的作法，反而顯示自己心虛，說好的維持現狀不攻自破，「越阻礙越心虛，年輕人就越有往外求知的想法」。

(中國時報)