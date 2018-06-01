自信面對大陸 別動輒統戰

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中國時報
林勁傑／台北報導

針對京台青年創新創業複賽，原由北京台辦副主任于鳳英率隊來台的公務團被擋，淡江大學國際研究院長王高成批評，蔡政府聲稱陸生陸客交流未中斷，但正向的兩地輪辦活動，對台青創業亦有幫助，政府卻限制青年交流。他呼籲，單純兩岸交流不必過度政治化操作，應有自信面對大陸，不應動輒拿統戰擴大解讀。

「這很不應該，擋人沒有道理。」王高成表示，此活動已進入第三屆，兩岸青年交流創業競賽應屬正面也很正常。政府一面鼓勵年輕人創新創業，一面卻阻礙能刺激台青學習創業的機會。而北京台辦副主任來台出席複賽，應是既定安排行程，性質單純。蔡政府限縮兩岸交流，反制大陸，兩岸氛圍再蒙陰影。

王高成強調，即便限縮兩岸交流也應判讀性質，陸委會口口聲聲說陸生、陸客交流未中斷，但此創業競賽是很正常的兩地輪辦活動，對青年創業能力有幫助。尤其，人才交流與流動帶有市場競爭取向，政府藉兩岸氛圍不佳，限制台青赴陸交流與創業機會，對台青發展形成不必要限制，限縮台青未來發展機會。

對近期陸委會頻指責陸方對台統戰，王高成直言，「大陸從未停止對我統戰，但我們要有不會被統戰的自信。」現在包括台商、台生及高教人才赴陸就業都被視之為統戰，是政府把統戰過度擴大解讀。

王高成說，因應統戰最好方式是強化自身競爭力，反過來吸引大陸人才，就如陸生來台念書也是我方對大陸統戰一環，可宣揚民主政治發展；兩岸各有意識型態，交流也會相互影響。

(中國時報)

兩岸青創大賽被卡關！嚴審再開槍… 人民日報盤點交流障礙！卡、管、…

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