人民日報盤點交流障礙！卡、管、限 擋不住「用腳投票」

2018年06月01日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

中共中央機關報《人民日報》昨刊署名文章，盤點蔡政府近期一連串舉措，批評是在為兩岸交流設置障礙，包括：嚴審大陸官員來台；明星高中申請赴陸就讀學生激增而受台灣「有關部門」詢問；明令禁止台灣公私立大學教師赴陸任教，及大學教師和科研機構人員未經許可不得參與大陸研發計畫等。文章批評，台灣當局應思考為何「用腳投票」赴陸發展人數激增，而非一味的卡、管、限。

該文刊登在《人民日報》第20版，題為〈堅持九二共識 路才越走越寬〉。針對近期台灣民眾被大陸「惠台31條措施」吸引，為了獲更好發展機遇選擇「登陸」，文章批判口口聲聲關心民眾福祉的民進黨當局不僅不支持，反而不斷給兩岸正常交流合作設置障礙，引來怨聲四起。

該文稱，大陸巨大市場和發展機遇，台商體會最深。大陸改革開放40年來，廣大台商是兩岸關係發展先行者與兩岸交流合作實踐者；大陸的發展，功勞簿上要記上台胞台企一筆。

日前，大陸台企聯舉行政策說明會，國台辦主任劉結一致詞表示，相信大家透過切身經歷都能深刻體會，兩岸關係走近走好，台灣的前途才會好。

最後，文章不忘呼籲，只有堅持九二共識，台灣的路才會越走越寬。如果蔡當局仍不顧民意，更糟情況也許還在後面。

(中國時報)