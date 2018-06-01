當年為馬量身打造「特任副主委」走入歷史

2018年06月01日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

陸委會組織法三讀通過後，過去職級和薪酬比照「部長級」的「特任副主委」職務也正式宣告走入歷史。回顧歷史，陸委會首任「特任副主委」就是前總統馬英九，當年該職務被認為是為馬量身打造；末代特任副主委，則是組織法通過前的林正義。

立法院會本月22日三讀通過陸委會組織法，將行政院大陸委員會改名為大陸委員會；在員額編制上，過去設主委1名，副主委2至3人，其中1人得為特任，修法後改為1名主委，2名政務副主委及1名常務副主委。而此舉也形同將過去的「特任」副主委職務廢除。

陸委會第一任特任副主委是馬英九，與其他部會不同，陸委會特任副主委行政職務雖相當於副部長，但在職級和薪酬福利等，卻享受部長級待遇。

陸委會成立之初，馬英九已是部長級行政院研考會主委，為解決馬英九「高職低配」問題，當時行政院決設置「特任副主委」職務，並由特任副主委兼發言人。也因此，該職被外界指為馬英九條款，專為馬量身打造。

在組織法通過前，主委與特任副主委在權責上可能會有衝突。修法後，改為2名政務副主委、1名常務副主委，讓陸委會組織回歸常態。

馬是首任陸委會特任副主委，末代特任副主委則是修法後轉任軍方智庫「國家安全研究院」執行長的林正義。林正義曾任職中研院歐美所，堪稱「知美派」，當時蔡政府希望借重其學經歷，故任命林擔任特任副主委。

(中國時報)