陸委會副主委 陳明祺楊家駿呼聲高

2018年06月01日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

陸委會組織法甫通過三讀，高層人事也將迎來大變動。3名副主委，除現任副主委邱垂正，另一名政務副主委以長期關注大陸台商發展的清大社會所所長陳明祺呼聲最高。常務副主委則可望由移民署長楊家駿出任。楊曾任陸委會主祕和法政處長，法律專才曾深受蔡總統賞識，其移民署經歷有助審查入境任務，回鍋升任機率高。

陸委會組織法5月下旬通過立院三讀。按編制，陸委會設1名主委，副主委3人，其中2人為政務官，1人為常任文官。在前副主委林正義、張天欽5月相繼離任後，繼任人選由誰出任，各界關注。

目前2名政務副主委，除邱垂正外，另一政務副主委以陳明祺的呼聲最高。針對相關人事消息，陳明祺日前接受電訪僅低調回應，「這個我不方便回答，日後有什麼發表，再看看吧！好不好。」陳未直接否認相關消息。

陳明祺是美國耶魯大學社會學博士，與總統府副祕書長姚人多都是清大社會所副教授，陳也是清大當代中國研究中心執行委員之一。

陳明祺過往學術研究領域主要聚焦經濟社會學及台商社會學；在清大社會所任教期間，曾多次帶領系上學生赴大陸各省進行田野調查，對大陸並不陌生，尤對台商產業活動關注甚深。

至於常務副主委，可望由楊家駿出任。台大法律系畢業的楊家駿，與蔡總統是法律系前後期學姊學弟，2001年進入陸委會，曾先後擔任參事、主祕、處長及香港事務局長等職。去年7月，楊出掌移民署。

蔡總統任職陸委會主委時，楊家駿是法政處長，當時蔡就對楊的法律專才十分賞識。SARS爆發當年，楊負責境外管制人流相當成功，還被蔡破格升等。如今蔡政府決定嚴審大陸官員赴台，楊在移民署的經歷顯然加分，回鍋陸委會升任副主委機率高。

上述人事若成真，按3名副主委的分工，邱垂正負責兩岸關係、交流政策面；陳明祺研究台商和經貿；楊家駿發揮法律長才，有效控管陸方人士赴台。

(中國時報)