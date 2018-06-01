分區停電變跳電 經長被立委追著問！落跑部長動怒 要台電控管好

2018年06月01日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台北市一處住宅巷弄裡的冷氣室外機壯觀地掛放在牆外，隨著夏季來臨，不僅用電量屢創新高，電價也將是民眾要面臨的重大課題。（姚志平攝）

近2個月重大跳電事件

連日高溫、用電飆新高，各地卻跳電事件頻傳，2個月內10餘起重大跳電問題，造成逾16萬戶曾停電，引發立院經委會立委關切，是否「分區停電」成了「分區跳電」，要求究責，經濟部長沈榮津強調，已下令台電盡速調查，並建立「分層負責機制」，責任分清楚，做好份內管控。

藍委逼問 跳電如何處理

國民黨立法黨團昨日上午舉行「苗栗大跳電 打臉不缺電」記者會，邀請沈榮津等列席，不過沈榮津到記者會現場後立刻折返，讓國民黨立委李彥秀、王惠美等直接追到經委會上，一路高喊「落跑部長」、「為什麼跑這麼快」，但經部官員澄清，沈是考量休息時間已過，因此回到經委會。

但李彥秀怒氣沖沖直問沈榮津，「你能不能保證、敢不敢保證不再跳電？」、「昨天不是700戶，是7萬戶跳電耶！」、「民進黨現在只能用愛發電」。她並直批沈已淪為「水電工」。王惠美也質問，7萬戶跳電怎麼解決？

被批「落跑部長」，沈榮津罕見動怒強調，不是不敢面對現實，而是整個操作面是台電負責，他會要求台電做好。對王惠美追問如果台電做不好怎麼辦？沈榮津回應，分層負責，該怎麼處理就怎麼處理。

立委邱議瑩質疑，台電跳電已呈常態，過去這麼長的時間，都沒有像今年以來這麼頻繁。立委王惠美更指出，連彭博調查都說台灣缺電，這情形至少維持至2025年，民眾身心俱疲，擔心再停電怎麼辦，且電力供應不穩，不只是外資不敢來投資，內資也會跑掉。

綠委質疑 跳電已成常態

不過，對於跳電頻繁說，台電董事長楊偉甫指出，過去平均一年跳電1.6萬次上下，今年前4月跳電3000多次，沒有特別高，但不可否認都會區跳電問題較嚴重，所以提出5年電力設施強軔計畫。

李彥秀回到黨團召開記者會時指出，政府才說台灣不缺電，但從4月至今，各地數度大規模跳電，民進黨的不缺電說，只是自我安慰。蔡英文總統還對外宣布未來要提供45億元給邦交國海地強化供電系統，聽到民眾耳裡覺得頗諷刺。如今的民進黨政府只能用愛發電、用嘴治國、用金錢做外交。

(中國時報)