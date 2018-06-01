徐國勇掛保證 今年不限電！新聞透視－空口掛保證 拿民生經濟開玩笑

行政院發言人徐國勇。 (資料照片，陳怡誠攝)

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中國時報

進入夏季用電的第一天，行政院發言人徐國勇就掛保證，今年不限電。但企業界沒有鼓掌叫好，反倒是網友一面倒唱衰，保證不限電，不保證不會跳電跟停電？面對嘲諷與質疑，政府更應拿出斷然措施，包括安全再轉核電，至少先確保今年供電無虞。

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3月28日，剛併聯運轉一天就發生跳機的核二廠2號機，讓主張非核家園的民進黨政府「滿臉豆花」，要不要動用核電進退維谷，但今年顯然是邁向非核家園供電最吃緊的一年，經濟要走向復甦，供電就不能有絲毫的遲滯。

政院數據顯示，去年台灣低於備轉容量率的天數共計有102天，高於前年的80天跟大前年的33天，換言之在同樣條件下，供電吃緊的情況只會有增無減。

徐國勇昨表示，近日鋒面報到，降雨可望疏解水跟電的需求。但缺電不是靠天解決，同樣的，政府評估缺電問題時，也不能忽略未來極端氣候帶來的快速影響，可能遠比再生能源發電的步調更快，今年高溫提早在5月來臨，未來相同的氣候型態，政府拿什麼因應，台灣不該年年處於缺電危機，光靠政府信心喊話發電。

對產業發展而言，限電與跳電的差別，在於有預警及無預警，無預警的損失甚至大於有預警的停電，政院沾沾自喜的宣告不限電，試問是要企業如何安心？

其實台灣不是沒有能力穩定供電，有的是先進的核能設備，但長年以來因為政客的意識型，讓老百姓數千億的納稅錢付諸東流，換來的不是非核的安全，而是連年供電吃緊。

依據台電估計，加計再生能源，今年備轉容量率為6.8％，明年起到2022年，也只能勉強維持10％上下的目標，換句話說，今年供電確實不夠穩定，除了用愛發電、用肺發電，政府實應盡速安全再轉核電，別再拿民生與國家經濟開玩笑。

(中國時報)

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