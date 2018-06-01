高溫用電大增 民眾很擔心！7成憂缺電 4成支持重啟核四

2018年06月01日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

連日高溫讓用電量大增，根據最新民調顯示，高達7成民眾擔心缺電，近6成不滿意蔡政府能源政策，並有4成民眾支持重啟核四。業者陳仁達表示，從數據來看，民眾不接受政府不會缺電說法，若未好好處理可能影響年底選情。

根據致公黨委託趨勢民調公司所做的調查，有69.4％民眾擔心台灣缺電，其中更有38.8％表明「非常擔心」，不擔心缺電的民眾只有26.9％。

擔心缺電的民眾不分政黨、年齡層和學歷，都比不擔心的人數為高，即使是民進黨支持者也有56％擔心缺電，各地區以北北基民眾最憂心，有高達73.9％的人擔心缺電。

政府因應缺電危機，已預計將深澳燃煤電廠於2019年改建重啟，但儘管多數民眾擔心缺電，卻有高達48.5％的民眾不支持政府改建並重啟深澳電廠，表示支持的只有29.5％，其中又以北北基民眾不支持興建深澳電廠的比例最高，達56.8％。

民調中也詢問，如果為提供電力，要在重啟核四廠與興建深澳電廠之間做選擇，「請問您比較支持重啟核四，還是興建深澳電廠？」結果有41.4％支持「重啟核四」，僅30.5％支持「興建深澳電廠」，另有1.2％都支持，7.4％都不支持，19.5％無明確意見。

與會的台灣電動商用車聯盟理事長陳仁達也表示，儘管政府一再堅持不會缺電，但是從調查數據來看，民眾顯然不願意接受這種粉飾太平的說法。他說，不少國人已經對政府的執行力不滿，現在進一步上升到對其誠信的不滿，這是一個警訊，加上民眾擔心的空汙問題，若沒有好好處理，很可能對年底選情產生影響。

這份民調是在5月24至25日進行，總共完成1,104份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。

(中國時報)