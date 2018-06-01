電價漲 壓力大 供電不穩業者怕

2018年06月01日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

夏月電價今日起適用，面對將大幅增加的用電成本，業界一致認為，雖然電費4月才調高、壓力很大，但相較之下，供電不穩更讓企業憂心。全國商業總會理事長賴正鎰直言，許多外資就是因為供電問題不敢投資台灣；全國工業總會祕書長蔡練生更無奈表示，政府說6月會穩，只能「拭目以待」。

電價在今年4月已進行調整，工商業整體調幅約3.46%，蔡練生指出，像夏月電價這種既有措施，也是希望達到節電目的的必要措施，而電價上漲，企業也只能想辦法吸收成本，但是供電不足，導致無法正常運轉，對企業來說就是傷害。

「過去希望電價不要漲、供電要穩定，但兩者都是很大挑戰」，蔡練生說，企業只能退而求其次，至少希望供電別不穩，最近不斷發生跳電等狀況，很讓企業擔心。他表示，經濟部說大修的機組6月能歸隊，供電不會那麼緊張，企業也只能拭目以待，「除了這樣我們還能做什麼呢」。

雖然企業現階段吞下逐漸提高的用電成本，蔡練生也坦言，政府希望大廠能節電，「電價那麼貴，誰不是在節電呢」，但廠商生意好、接單多，不是浪費電而是要趕貨，還要受懲罰，這是業界無法接受。

蔡練生強調，「要是合理電價」，企業其實不反對非核家園，但只要求「電價」和「供電」兩個要件，實際來看，核電確實是最便宜。賴正鎰則指出，商總與國際各商會交流時，都確實聽到聲音，包括台灣企業家回台要投資，都擔心供電會不會穩定。另外，他表示，業界也希望電價不要再漲，「企業真的承受不了」，最後可能都要出走。他認為，畢竟核電成本還是最低，火力發電有汙染問題，希望政府能重新考慮核四。

「國際為了吸引投資都在減稅，只有我們反其道而行」，賴正鎰表示，希望政府盡快從經濟面考量，應該把餅做大，「不要所有東西都想從企業來拔毛」。

(中國時報)