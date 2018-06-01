反核力道減弱 過半支持增核電比

2018年06月01日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

原能會核研所的能源經濟及策略研究中心昨公布「近年民眾電力選擇傾向改變」問卷調查結果，發現與2015年的調查相比，民眾偏好再生能源，包括太陽光電、風力、地熱等，都有6至9成受訪者支持提高發電占比。值得注意的是，認為核電應增加的受訪者近55%，超過認為應下降的受訪者（44%），且後者比2015年的62%少18%，反對力道有減弱趨勢。

核研所說，2016年台電發電配比中，燃煤約占36.9%、天然氣36%、核能13.5%、太陽光電0.5%、陸域風力0.6%、慣常水力2.9%、生質能1.1%、離岸風力及地熱掛0。問卷顯示，民眾支持的各種再生能源比例幾乎都高於2016年的發電配比。

傳統發電方式中，5成5民眾希望核電占比較2016年增加、4成4認為應減少。核研所認為，願意接受核電的民眾雖變多，但支持與反對比例相去並不遠，只能說這是最具爭議的發電方式。而燃煤及燃氣分別有8成7、8成3受訪者認為發電占比應降低。燃煤會造成空汙，不受支持不意外；燃氣支持度也下降，受訪者是考慮到溫室效應及安全儲量問題。

綠營執政後的2025年非核家園政策，天然氣要增至5成、燃煤減到3成、再生能源增至2成、核能降至0。若與這次問卷對照，受訪者固然支持再生能源增加、燃煤減少；但支持核能比例上升、天然氣反而下降，卻與非核家園步調不一致。不過核研所能源經濟及策略研究中心主任葛復光亦指出，雖然支持核電比例提高，但扣掉少數極端，大多數受訪者主張的發電配比在10%至15%，仍低於燃煤及燃氣發電量。這項調查則是採取網路問卷方式，於去年8月1日至17日進行，受訪者共1200人。

(中國時報)