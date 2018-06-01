選北市長 呂不排除任何可能

2018年06月01日 04:11 中國時報 陳麒全 ／桃園機場報導 ／桃園機場報導

前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨道不同不相為謀的聲明，引發是否退黨參選台北市長的關注，昨日晚間她結束訪問馬來西亞返台時表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見」。（陳麒全攝）

前副總統呂秀蓮日前發表一篇與民進黨「道不同不相為謀」的聲明，引發各界關注她是否將退黨參選台北市長，呂秀蓮昨日晚間結束訪問馬來西亞行程返台，於桃園機場受訪表示，再也不需要再關心民進黨，「民進黨，再見，珍重再見！」

發聲明 道不同不相為謀

民進黨中執會前天通過提名立委姚文智參選台北市長，表態爭取提名的前副總統呂秀蓮正好赴馬來西亞參訪，但當天晚間7時許，透過幕僚在她與媒體互動的LINE群組中發表37字聲明，強調：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。」「道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

呂秀蓮在桃機受訪時表示，這一次去馬來西亞是年初就安排好的，馬來西亞實現了第一次的政黨輪替，新舊政黨正在組合，要興建一個新的國家，這次也見到很多即將入閣的國會議員，他們對台灣過去為民主奮鬥，堪稱亞洲民主的導師，對我們很肯定。

全變了 非當年擁抱的黨

呂秀蓮說，她非常關心台灣，現在國內還在藍綠對立，兩岸關係的和平面臨更多的威脅，社會上的公義心也愈來愈少了，她也一再呼籲民進黨要尊重黨德、黨魂、黨紀，但是現在的民進黨，已經不是當年她獻身擁抱的民進黨，民進黨已經失去黨德、黨魂、黨紀，她已經不再需要花時間關心民進黨。

她強調：「我說了，民進黨，再見，珍重再見！」

她說，今後會更關心兩岸能夠擁有更多和平、社會更多和諧，更加強調公平正義，這些心念她從未改變。

至於是否會以無黨籍身分參加台北市長選舉，她回應表示，自己的心念沒有改變，未來不排除任何可能。

憂對立 和平威脅在眼前

呂秀蓮憂心台灣已開始沒落了，她提醒台北市民，如果你們選不出一個有品味的市長，台北市就永遠不可能成為一個有品味的首都，希望在台北市長選舉，台北市民要認真了解每一位候選人，哪一個人可以改變台北？哪一個人可以讓台北變的更好？

呂秀蓮指出，台灣在國際舞台上已經快要消失了，兩岸和平威脅愈來愈大，國內還在吵吵鬧鬧，如果大家只是考慮選舉，為了選舉用不正當的手段，讓她覺得非常痛心，也讓她覺得社會已喪失公義心、沒有是非感。她認為，未來她還是願意跟大家一起為台灣努力，但對政黨已經沒有興趣了。

(中國時報)