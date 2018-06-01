沒提名才退黨 洪耀福稱「太小看呂」

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中國時報
／台北報導

前副總統呂秀蓮前天無預警在群組發聲明，表示要跟民進黨說「bye bye」；民進黨祕書長洪耀福昨天表示，他認為呂不會在意把台北市長是否提名她作為脫黨不脫黨的理由，這就太小看呂秀蓮了，「總統很關心，也相信總統在呂副總統回國後會跟她聊聊。」

蔡英文總統昨晚在台北賓館宴請綠委吃便當，據與會者轉述，總統府祕書長陳菊特別提到，「我的一位同為美麗島世代坐過牢的好姊妹要離開了，希望總統等下能見一下她。」陳菊強調，希望能讓蔡英文與前副總統呂秀蓮兩人好好談一下，「因為黨已經沒有分裂的本錢。」蔡總統也交代幕僚聯絡，希望在餐會結束後能夠去拜訪呂秀蓮，可惜並沒有聯絡上。

洪耀福指出，他當天知道消息後，有打電話給呂的幕僚、呂的好朋友，「她的寫法也沒有說要退黨，bye bye可能是個英文的口頭禪，或許留美都喜歡說bye bye。」

洪耀福說，呂這麼多年跟大家同甘共苦，相信不會那麼輕易離開民進黨，以她的資歷，包括她曾代理過黨主席，「榮耀時，她也非常光榮，困難時，她也力挺這個黨，跟支持者的情感很深厚，不會因為台北市長是否提名她就離開我們 。」洪耀福認為，若這樣來看，就把呂秀蓮的格局跟高度矮化了。他表示，這幾天除了透過呂的友人來理解狀況，「總統也很關心，相信總統在呂副總統回國後會跟她聊聊，聽她的想法。」

至於呂秀蓮會是台北市長選舉的變數嗎？洪耀福認為，任何事情都會有變數，依據「蝴蝶理論」，任何事情都會有影響，「我們很慎重看待這件事」。他說，台北市是一個三強的選戰，三強誰勝出很難講；現在姚文智民調低，是因為「我們的人還沒歸隊」。

是否可能發生棄保？洪耀福說，「不會啦！姚文智會第一名的！沒有棄保的問題」，民進黨的人擅長在逆勢裡面打選戰。洪說，民進黨沒有把任何選區視為「優勢區」或「艱困區」，每個選區都是「置之死地而後生」，背水一戰才能求勝。

洪耀福強調，民進黨提名了，姚文智當然就是拚到底，只要突出自己的優點，提市政建設看法，自然就有致勝機會。他並提醒丁守中不要看不起姚文智，上次立委選舉輸給吳思瑤，應該深刻反省輸的原因，「連吳思瑤都打不贏了，怎麼會有驕傲心態」，如果性格不改，丁守中會重蹈悲劇命運。

(中國時報)

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