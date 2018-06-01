丁稱綠會越弱 姚籲高層留人

2018年06月01日 04:11 中國時報 張潼 、 陳燕珩 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

民進黨確定提名立委姚文智參選年底台北市長，在國外參訪的前副總統呂秀蓮透過幕僚發布簡短聲明，疑考慮脫黨參選。國民黨市長參選人丁守中分析，目前選情尚未明朗，「但如果分出去，（民進黨選情）必然越來越弱」；姚文智則表示，還不清楚呂的想法，會親自拜會，也希望黨內高層慰留她。

丁守中昨接受廣播節目專訪時表示，呂秀蓮在管中閔案的發言很中肯，以及她早期對台灣民主的堅持，能夠拿到部分綠營與中間選民選票，若她脫黨，對民進黨選情當然有影響。

至於主要對手柯文哲能拿到哪部分選票？丁再次批評「柯沒有核心價值」、「見人說人話、見鬼說鬼話」，一下說自己墨綠、替陳水扁背書，後來又說兩岸一家親、扁裝病，被批判後又收回，加上先前宣布支持蔡英文2020連任，「藍營選民會支持他？我才不相信！」

姚文智昨拜會北市議會民進黨團時表示，對於呂可能脫黨參選 「很震驚」，但也強調她人在國外，還不清楚她真正想法，盼黨內高層慰留，他也會找機會拜會呂。

柯文哲被問及呂秀蓮脫黨參選是否會瓜分選票時表示，呂的聲明不是從她口中講出來，連是不是她寫的都不知道，目前還不算數，所以不需要想假設性問題，真正發生了再說，等呂自己出來講會比較清楚。

(中國時報)