傳提名楊文科 林為洲揚言選到底

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中國時報
／綜合報導

國民黨新竹縣長人選提名辦法臨時大轉彎，據悉，新竹縣黨部今天上午11時將召集縣黨部幹部，建議黨中央提名副縣長楊文科參選。對此，藍委林為洲表示，會爭取到底，黨中央如不辦民調，他會自己辦並公布民調結果，以民意為依歸，民調若高，即便黨提名楊，他也會參選到底。

考量新竹縣地方選情複雜，即便是藍營鐵票區，仍有地方派系、宗親問題需要解決，中常會決議儘管協調不成，也不是一定要採取全民調決勝負；意即除了全民調外，也可以開放參選、不提名或採取直接徵召的方式。

林為洲昨在臉書上感慨，「遊戲進行一半還可改規則，參加比賽還有意義嗎？是，我被做掉了。」他強調，國民黨這次首度在各縣市採取全民調來提名人選，落實黨內民主，偏偏最後一個新竹縣「功虧一簣」。

林為洲表示，國民黨這樣突然改變遊戲規則，將重傷黨的形象，外界已經有人質疑是在因人設事、口袋名單、黑箱作業。他認為國民黨應該走出派系政治，也應該鼓勵中生代出來，而不是繼續老人家的「喬文化」，否則很難因應新時代政治環境。

對於地方黨部可能將建議黨中央提名楊文科，林為洲則表示，自己絕對會爭取提名到底。若黨中央不辦民調，他也會自己辦並公布民調結果，他會以民意為依歸，民調若高，即便黨提名楊，他也會參選到底。

對此，楊文科昨表示一無所悉，但他會遵從黨中央提名機制全力以赴。副議長兼黨部主委陳見賢則表示，對於傳聞完全不知情，會尊重黨中央的決定。

新竹縣目前選情詭譎，浮上檯面的各黨派參選人全具有國民黨色彩，民進黨徵召的鄭朝方，雖是民進黨前發言人兼客家部主任，但其父是前國民黨籍老縣長鄭永金；另名參選人、民國黨主席徐欣瑩，更曾以國民黨籍身分創下全國立委最高票紀錄。

(中國時報)

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