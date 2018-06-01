有陳抗請搬走 促轉會顧人怨

蔡英文總統（左起）、總統府祕書長陳菊、促轉會主委黃煌雄，行政院長賴清德昨日出席「促進轉型正義委員會」布達暨揭牌典禮，宣告促轉會正式運作。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導
國民黨市議員王欣儀（左一）及市議員參選人李柏毅（右）與當地里長等，在促轉會門前抗議，高呼「上學要安全、生活要安寧！ 」（方濬哲攝）

行政院促進轉型正義委員會（促轉會）5月31日掛牌成立，促轉會主委黃煌雄和蔡總統致詞時均強調，促轉會主要任務是挖掘真相，2年內將提出報告。因位於學校旁，促轉會被當地居民視為「嫌惡設施」；包括議員、里長等人帶著數十名居民拿著布條、標語，在促轉會大門口遞上陳情書，要求「未來只要陳抗就搬家！」

布達與揭牌儀式由行政院長賴清德主持，任命黃煌雄為主委，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、立委柯建銘、若干外國使節代表和昔日政治受難者等也到場。

里長居民遞交陳情書

黃煌雄表示，很多受害者仍不知加害者是誰，因此促轉會首要責任是揭露真相，目的不是要清算或對立，而是伸張正義、邁向寬恕，讓不同歷史記憶能相互理性對話，並藉由對話，讓不同背景與族群的後代子孫能坦然面對不同的歷史記憶，追求和解的未來。促轉會將在兩年內提出總結報告。

蔡英文致詞時說，過去政府一直沒有做到系統性真相調查，沒有釐清加害者責任，讓台灣困在歷史傷口中，無法走到對話和解階段。在追尋轉型正義上，德國、南非、南韓、西班牙、智利、波蘭都走在台灣前面，如今台灣也要加入。

蔡英文表示，促轉會第一個任務是提出威權時期真相調查報告，這份報告不會關起門寫，要把過程視為社會對話，擴大團隊，告訴社會國家當年做錯甚麼、誰該負責。她引用南非屠圖主教的話說，任何人都無權讓過去的事過去，除非直視核心，否則將一直被過去糾纏。

揭露真相2年提報告

開幕儀式前，現場有大約數十位民眾前來抗議，不滿促轉會將成政治鬥爭工具，要求撤銷此一組織；此外也有當地民眾在議員和里長帶領下，不滿促轉會設在此處，日後各種陳抗，將影響當地民眾安寧，要求搬遷。

此外，媒體到場時，被臨時告知文字記者均不能進入會場，只能在媒體室看直播，也無法提問，攝影記者雖可進入，但限制人數，導致部分攝影仍無法進入。不過開幕後在一樓媒體室看直播的文字記者，看到直播現場有人大罵明明現場椅子可再多擺一些，為何不讓文字記者進入。

(中國時報)

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