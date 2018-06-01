新聞透視－假正義真威權 只會製造更多對立

2018年06月01日 04:11 中國時報 季節

促轉會掛牌成立，然包括該會依據成立的《促轉條例》相關規範，均引發諸多爭議，難保未來不是實現正義，反而是施行另類威權獨裁，從而製造更多的對立。

《促轉條例》規定，「出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。」誰是威權者？民進黨顯然劍指蔣中正。問題是，對不同族群而言，誰是威權者可能有截然不同的答案。如果蔣中正是威權者，美國允許黑奴制度的傑佛遜、華盛頓，任普林斯頓大學校長時不讓黑人入學的威爾遜、武力鎮壓退伍軍人陳抗導致幼童喪生的艾森豪前總統，在黑人眼中算不算威權者？

對20世紀才拿到投票權的美國女性、黑人、印地安人而言，前面130年的美國總統，顯然都是威權統治者。

但美國沒有因此把這些前總統轉型正義掉，至今依然景仰他們。2016年普林斯頓大學拒絕「去威爾遜」時表示，後人崇敬的歷史人物都有瑕有瑜、得失兼具，但「我們如果據此拒絕敬人，我們將沒有可敬之人。恰當的態度應是，我們敬人，但誠實面對他們的缺失」。

隨著時代變遷，各種觀念進步，硬要用今日的標準看古代，則任何昔日政治人物顯然都可被挑出毛病，都難符合當代價值。因此美國不這樣做，如今美國藉由讓黑人可用比白人與亞裔低的分數進同一所大學做補償，但仍讓養黑奴的傑佛遜、華盛頓，與解放黑奴的林肯一起掛在拉希摩總統山上受人崇仰。

此外，如果政府強迫各大學把蔣公銅像移除，算不算侵害人民財產權？政府強迫政黨交出持有政治檔案原件，算不算侵害人民團體財產權？規定政黨追溯到1945年起，除能明確舉證來源的黨產外，其餘通通視為不當黨產交為國有，更違反法治國「法不溯及既往原則」和「無罪推定原則」。

蔡英文和黃煌雄口口聲聲促轉會目的要發掘真相，並透過對話促進和解，但會不會又是政治正確的「真相」?一個單方面決策，不願溝通，怎可能真正做到和解？

(中國時報)