挺台 美參議員帕度改行程今到訪

美國喬治亞州共和黨參議員帕度（David Perdue）。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

蔡英文總統昨會見「福爾摩沙論壇海事安全對話」外國專家表示，「中國正試圖片面改變台海現狀，最終可能改變亞太區域現狀。」她說，這種罔顧區域穩定做法，國際間不樂見，對兩岸發展也沒好處。她呼籲各國，讓台灣以平等地位加入多邊爭端事務解決機制。

此外，正出訪亞洲的美國喬治亞州共和黨參議員帕度（David Perdue），臨時變更行程，將於今早抵台並會見蔡總統，以行動挺台，再前往新加坡參加香格里拉論壇。帕度曾在2015年與2017年到訪台灣，據悉，臨時變更行程是為替蔡英文政府打氣，停留時間不到5小時。

蔡英文昨指出，亞太地區是當前全球貿易重心，一旦周邊有事，必嚴重衝擊全球經貿穩定。從她任總統以來，維持現狀，確保亞太地區和平、繁榮和發展，一直是政府努力的目標。但很遺憾，大陸片面啟用M503航線、軍機繞台，強迫各國民間公司更改台灣名稱，還有對台灣的國際參與，無所不用其極打壓。儘管受壓，但蔡英文承諾，台灣仍會盡全力，為區域和平、繁榮和穩定做出貢獻。「這也是為什麼我們支持海事安全對話會議，希望建立更多元的區域對話管道」。

此外，美「戰略暨國際研究中心」（CSIS）顧問葛來儀昨在一場研討會表示，大陸對台施壓已從先前外交、軍事壓迫升級到在全球貫徹一中原則。她認為，美國應聯合其他理念相同國家聲援台灣，並把美台雙邊合作平台，像全球合作暨訓練架構(GCTF)將其他國家納入，使其變成多邊性合作。前美國在台協會主席卜睿哲則指出，北京壓縮台灣國際空間將適得其反。

卜睿哲表示，他希望美國總統、國務卿、防長與陸方官員見面時，可直接表明，美台都沒有試圖改變現狀，「你們卻試著改變現狀。」並告訴對方，這已傷害美陸關係，且無助達成大陸對台目標。

(中國時報)

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